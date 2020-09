Ce spun astrele azi, 28 septembrie

Berbec

Nu va lasati antrenati in emiterea de judecati de valoare pornind de la diverse prejudecati. Nu este recomandabil sa etichetati pe altii, fara sa va uitati cu mai multa atentie in propria curte. De asemenea, nu faceti jocurile altora, al caror subiect sa fiti voi, in contexte asemanatoare. Este bine sa va pastrati impartiali tot timpul si sa nu discutati aspecte legate de diverse persoane din grupul vostru social sau profesional decat cu persoane de foarte mare incredere. Nu v-ati dori sa apara diverse impedimente doar pentru faptul ca nu ati fost de aceeasi parere cu cineva important sau ca ati spus unele lucruri care nu au convenit unuia sau altuia.



Taur

Este o zi in care circumstantele nu prea va pun in valoare calitatile, abilitatile, experienta. Aproape ca nu sunteti lasati sa va desfasurati, sa va sustineti punctele de vedere, ceea ce va confera un sentiment de adanca frustrare. Nu veti reusi sa conlucrati deloc productiv cu ceilalti colegi si, per ansamblu, s-ar putea spune ca e o zi in care ati putea, foarte bine, sa va luati liber. Ar fi o idee excelenta, care va va face sa evitati eventuale conflicte, care nu vor fi deloc bune pentru relatiile interpersonale la locul de munca. Incercati sa nu aduceti frustrarile din plan profesional, in mijlocul caminului, in relatiile cu apropiatii; nu vreti sa stricati si atmosfera din viata personala!



Gemeni

Astazi, contextul astral stimuleaza creativitatea, inventivitatea si va ofera resursele necesare pentru a va atinge obiectivele propuse pentru aceasta zi, insa costurile vor fi destul de mari, atat in ceea ce priveste resursele fizice, cat si cele logistice. Ar putea chiar sa se produca si o serie de pagube colaterale, dar situatia trebuie privita, in acest context, in ansamblul ei. Nu este exclus sa va treziti intr-un conflict deschis cu cineva din imediata apropiere. Va fi o lovitura neasteptata, asa ca incercati sa nu fiti prinsi nepregatiti. Este foarte important de mentinut un echilibru pentru a merge inainte si a realiza ceea ce v-ati propus.



Rac

Va fi o zi a extremelor pentru voi, nativii acestei zodii, iar semnele vor fi vizibile inca de la primele ore ale diminetii. Veti avea parte si de perioade de stres maxim, mai ales in plan profesional, dar si de relaxarea binevenita, in plan familial, implicandu-va in activitati si jocuri placute alaturi de cei dragi. Ati putea sa aveti tendinta de a va demonstra abilitatile de lider, insa aveti grija sa nu fortati prea mult nota. Exista sanse mari sa reusiti sa va impuneti, dar nu trebuie sa faceti acest lucru cu forta. S-ar putea sa mai apara si unele inconveniente care sa afecteze satisfactia reciproca si coerenta desfasurarii evenimentelor.



Leu

Va fi o zi agitata si deloc asa cum v-ati planificat-o. Evolutiile nu va avantajeaza deloc, dimpotriva. Nu va fi foarte greu sa ajungeti sa treceti prin stari de nervozitate si chiar furie, de mai multe ori, pe parcursul zilei de astazi. Si-asa aveti un caracter exploziv, cam greu de controlat, astfel incat este posibil sa ajungeti in situatii de-a dreptul exasperante pentru cei din jur. Incercati sa va mai temperati caracterul, sa indepartati si nu sa accentuati negativismul indreptat asupra unora dintre indivizii pe care-i cunoasteti, pentru a nu avea o zi cu adevarat mizerabila si a nu va gasi, pana in seara, singuri-singurei.



Fecioara

Incercati sa tratati evolutiile de azi cu luciditate si calm, nu cu impulsivitate. In ceea ce priveste energiile vitale nu stati prea bine; poate e nevoie sa luati niste vitamine sau poate nu va alimentati asa cum trebuie. Manierele impecabile si diplomatia fara sfarsit nu va vor prea fi de folos. Din pacate, va veti confrunta cu situatii destul de ciudate, ca si personajele care le vor crea, asa incat va fi nevoie de un adevarat miracol pentru a trece cu bine de aceasta zi. Totusi, nu e cazul sa disperati, sa va pierdeti cumpatul. Exista si persoane care sunt de partea voastra si care va sprijina in intentiile voastre bune. Si-apoi, si astrele conspira pentru a va trimite un ajutor de unde va asteptati mai putin, asa ca ziua nu va fi, totusi, un fiasco total.



Balanta

Chiar daca ansamblul general al zilei pare destul de armonios, nu va asteptati sa fiti ocoliti total de probleme. Oricum, sunteti destul de capabili sa rezolvati cu succes orice chestiune mai delicata ar aparea. Aveti suficienta diplomatie si rabdare pentru a nu lasa situatiile tensionate sa degenereze si asta va va da multa incredere in sine si va va aduce succes chiar si in problemele cele mai dificile. Veti reusi astfel sa evitati, cu succes, diverse dispute cu prietenii, tensiuni familiale ce ar putea afecta atmosfera, chiar unele pierderi finaciare sau probleme de natura tehnica. Fiti mai vigilenti in ceea ce priveste managementul veniturilor; se poate sa apara probleme, daca veti cheltui fara masura.



Scorpion

Daca va veti incojura de persoane placute, interesante, care va suscita mult interesul, realmente veti inflori pe parcursul acestei zile. Nu trebuie sa va impuneti cu forta ca lider, asa cum va cam este obiceiul. Avand tendinta sa dominati toate imprejurarile, s-ar putea sa stricati armonia lucrurilor, iar atmosfera placuta sa se degradeze destul de rapid. Nu va angajati in certuri nici cu membrii familiei, nici cu alte persoane cu care ati putea intra in contact, pentru a nu agrava si mai mult lucrurile, in caz ca acestea ar degenera. Unul dintre apropiati va fi, astazi, mereu in preajma voastra, cerandu-va ba una, ba alta; va fi nevoie sa analizati oportunitatea acestor solicitari si modul in care le veti trata.



Sagetator

Gasirea unui vector care sa sustina fiecare actiune poate fi de extrem de importanta pentru voi pe parcursul intregii zile. Fara a face acest efort, este posibil ca raporturile de colaborare de la locul de munca sau relatia de cuplu sa treaca rapid de la armonie la tensionare. Este o zi in care veti avea probleme in a fi la fel de obiectiv si diplomatic ca in momentele voastre bune. Iar daca va veti stradui prea mult sa faceti ceva fortat, s-ar putea ca unii sa va inteleaga total gresit, iar rezultatul nu va fi unul benefic pentru propria persoana. Trebuie sa aveti grija sa comunicati cat mai eficient, pentru ca lumea sa va inteleaga corect.



Capricorn

Planuiti ceva relaxare, o vacanta, o excursie, o intalnire cu o persoana care va destinde pentru a schimba unele puncte de vedere intr-un mod deschis. Este o initiativa laudabila, mai ales daca ati avut anterior, o perioada mai stresanta. Din pacate, diverse initiative ale celor din jur s-ar putea sa va strice planurile atat de entuziast realizate, ba chiar sa le anuleze in totalitate, iar acest lucru va va enerva la culme. Este posibil sa experimentati conflicte domestice, certuri cu cei dragi si chiar pierderi financiare, care nu vor contribui deloc la destinderea atmosferei. Stresul va poate afecta atat starea fizica, cat si buna dispozitie.



Varsator

Va fi o zi destul de tensionata, care va va solicita puternic si va va consuma resursele de energie intr-un mod destul de agresiv. S-ar putea sa va confruntati cu o cerere de ajutor din partea vreunui membru al familiei, fapt pentru care va trebui sa va treziti foarte devreme; in plus, va fi ceva suplimentar fata de programul vostru obisnuit. Va trebui sa transati dispute, unele chiar mai vechi, sa aduceti clarificari in relatii interpersonale, astfel incat, spre seara, va veti gasi total secatuiti de puteri. Si nici macar nu veti avea satisfactia sa fi rezolvat foarte multe. A gasi solutii intr-o astfel de atmosfera tensionata s-ar putea sa fie, de cele mai multe ori, imposibil.



Pesti

Astazi se pare ca sistemul vostru de valori este destul de bulversat. Aveti o idee cam ciudata legata de dreptate. Independenta voastra primeaza intotdeauna, inclusiv in relatiile cu cei din jur, si sustineti acest lucru cu toata taria. Vedeti, insa, ca cei din jur s-ar putea sa nu fie chiar de acord cu ceea ce « predicati ». Ar fi o greseala sa incercati sa va impuneti cu agresivitate punctul de vedere. Incercati sa gasiti un compromis care sa multumeasca pe toata lumea, altfel riscati sa ramaneti complet izolati, iar asta va va deprima teribil. Chiar daca veti admite mai tarziu ca ati gresit, s-ar putea ca acest lucru sa nu va mai ajute deloc.