Stilul de viață are un impact major asupra aspectului tău fizic la vârstă matură. Descoperă factorii de risc care sunt responsabili pentru apariția și accentuarea ridurilor.



Obiceiurile de zi cu zi, de la câte ore dormi pe noapte, ce tip de alimente preferi și până la temperatura apei când faci duș, îți afectează aspectul fizic și influențează modul în care pielea ta va arăta pe măsură ce înaintezi în vârstă.



Iată 6 factori de risc care accentuează ridurile:



Deprivarea de somn duce la deshidratarea pielii

Potrivit unui studiu, dacă pierzi o noapte de somn sau dacă dormi constant mai puțin de cinci ore, nivelul hidratării din piele este redus și bariera de protecție a pielii este afectată. Odihna suficientă este secretul rejuvenării și creșterii noilor celule de piele. Persoanele care nu dorm suficient sau se culcă prea târziu ratează acele ore cruciale în care pielea se reface.



Nivelul scăzut de antioxidanți este asociat cu formarea mai multor riduri

Potasiul și vitaminele A, C și E sunt esențiale pentru o piele sănătoasă.

Este recomandat să mănânci mai multe legume, în special morcovi, dovleac, roșii și legume cu frunze de un verde intens, precum kale sau varză de Bruxelles. De asemenea, uleiul de măsline și peștele gras precum somonul, sardinele sau macroul ar trebui incluse în alimentație datorită conținutului ridicat de omega-3.



Consumul de carne roșie este asociat cu apariția mai multor riduri

Potrivit unui studiu realizat în Olanda, femeile care consumă des carne roșie au de obicei mai multe riduri. Și metoda de preparare are un impact major. Cercetătorii au descoperit că atunci când este gătită la temperaturi ridicate, în mediu uscat, carnea roșie poate duce la apariția diabetului.

Consumă mai rar carne roșie și alege să o prepari sub formă de supe, tocănițe și mai puțin fripturi.



Băile lungi cu apă fierbinte duc la uscarea pielii

Cu cât pielea este mai uscată cu atât este mai predispusă la formarea ridurilor. Băile sau dușurile fierbinți îndepărtează uleiul natural ce formează stratul hidrolipidic al pielii, ceea ce duce la deshidratarea și uscarea pielii. Iar dacă folosești săpun sau gel de duș care conțin detergent agresiv cu pielea, această problemă este agravată. Folosește un ulei de duș sau un săpun hidratant și delicat. În general, produsele care fac multă spumă conțin de obicei o cantitate mare de detergent și ar trebui evitate.



Dietele restrictive accelerează formarea ridurilor

Este vorba în special de dietele care se axează pe un singur aliment, eliminând complet diversitatea alimentară și grupe de alimente care sunt esențiale pentru sănătate.

Rezultatul este un dezechilibru alimentar și lipsa de proteine, grăsimi sau carbohidrați, ceea ce afectează capacitatea pielii de a se vindeca. Potrivit unui studiu, carbohidrații sunt extrem de importanți pentru femei, în timp ce bărbații trebuie să consume suficiente proteine pentru a preveni îmbătrânirea prematură.



Lipsa proteinelor afectează regenerarea celulelor pielii

Cercetările arată că restricționarea aportului de calorii, împreună cu un consum mai mic de proteine, are ca efect pierderea elasticității pielii, ceea ce duce la formarea mai multor riduri. De asemenea, împiedică pielea să se vindece și regenereze. Tratamentul cu colagen poate ajuta în astfel de cazuri, dar nu se compară cu influența consumului de proteine.