Anul acesta în școli vor ajunge în jur de 20 de mii de calculatoare

Anul acesta în instituțiile de învățământ din țară, inclusiv din surse atrase din exterior, urmează să ajungă în jur de 20 de mii de calculatoare. Autoritățile planifică să extindă și proiectul sprijinit de Banca Mondială, pentru a mări numărul de calculatoare, astfel încât dotarea școlilor să corespundă așteptărilor și necesităților, transmite IPN.



În ședința de Guvern, ministrul educației, culturii și cercetării, Igor Șarov, a declarat că actualmente în sistemul educațional sunt peste 38 de mii de calculatoare, dintre care peste 32 de mii sunt nemijlocit pentru elevi. În acest an de studii, Guvernul a alocat 20 de milioane de lei pentru dotarea cu tehnică de calcul. O parte din aceasta urmează să ajungă la mijlocul lunii octombrie.



Potrivit ministrului, în urma unui contract încheiat cu sprijinul Băncii Mondiale, în valoare 3,5 milioane de dolari și care este pe ultima sută de aprobare, la sfârșitul acestui an urmează să fie achiziționate încă 11 500 de unități de tehnică de calcul.



Până acum, cu sprijinul acordat de autoritățile publice, au fost procurate peste două mii de calculatoare. De asemenea, cu susținerea donatorilor, în școli au ajuns circa 1 300 de calculatoare. „În afara de aceasta, sunt purtate discuții în continuare cu reprezentanții Băncii Mondiale, pentru următorul an de studii, astfel încât să dublăm numărul de calculatoare care au fost procurate anul acesta. Aceasta este o prioritate pentru noi , exact așa cum alfabetizarea digitală a profesorilor, a cadrelor didactice – este o prioritate pentru Guvern și pentru Minister”, a mai spus ministrul.



În context, premierul Ion Chicu a declarat că, ultima dată, calculatoare pentru elevii din Republica Moldova, au fost procurate înainte de anul 2009. Potrivit lui, de atunci, calculatoare noi, în școlile din Republica Moldova, nu au fost procurate. Potrivit premierul, informațiile denotă că 32 de mii de calculatoare au fost procurate până în anul 2007.