O tânără a rămas fără portmoneu, în timpul unei călătorii cu microbuzul de pe ruta 166 din Chişinău. Ea a fost jefuită de o altă femeie, care a şi fost prinsă de oamenii legii.



"Pe data de 22 septembrie mi-a fost sustras portmoneul din ghiozdan. M-am urcat pe strada Armenească şi am coborât în sectorul Râşcani, sub pod la circ. Acomo mi-am dat seama că mi-a fost sustras portmoneul când am coborât din microbuz".



Femeia care a furat portmoneul a fost prinsă de poliţişti chiar în momentul în care a încercat să coboare din microbuz. Ea a fost escortată la inspectoratul de poliţie pentru audieri, unde şi-a recunoscut vina. Poliţiştii au stabilit că femeia, de 33 de ani, a mai fost judecată pentru acţiuni similare.



În acest caz, a început o anchetă iar femeia riscă până la 2 ani de închisoare.