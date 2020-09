Ce spun astrele azi, 23 septembrie

Berbec

Oare nu v-ati stabilit asteptari prea mari pentru ziua de astazi? S-ar putea ca dezamagirile in unele situatii sa va impiedice sa va duceti la bun sfarsit sarcinile pe care le aveti de indeplinit. Nu mai luati in seama atat de mult la ceea ce se vorbeste in jur, uneori apar persoane care vorbesc tocmai pentru a deruta, iar zvonurile neprobate nu pot constitui probe pentru acuzare. Exprimati-va clar intentiile, mai ales daca este vorba de cei din familie. Daca impuneti sarcini membrilor familiei, asigurati-va ca toata lumea a inteles ce are de facut. Nu lasati loc la tot felul de interpretari, pentru ca apoi sa apara neintelegeri.



Taur

Astazi aveti un sentiment de frustrare de care nu puteti scapa; impresia ca ceva va tine pe loc, ceva nu va lasa sa inaintati este mereu prezenta in sufetul vostru. Rezervati-va timp sa va ganditi la ceea ce va deranjeaza si sa gasiti solutii pentru a indeparta din viata voastra acele obstacole care stau in calea succesului. Trebuie sa ajungeti, din nou, la echilibru, pentru ca starea de nervozitate, furie chiar, care deriva din frustrare nu va face bine nici voua, nici celor din jur. Incercati sa nu aduceti starea de nervozitate care va incearca in atmosfera de familie; pastrati-va calmul, pentru a nu va crea probleme care nu va sunt deloc necesare.



Gemeni

De mult nu ati mai avut o zi asa de solicitanta, care sa va epuizeze rezervele de energie. Mai ales la serviciu, veti avea de rezolvat nenumarate probleme, care mai de care mai complicate si mai sensibile. Vi se vor solicita la maximum abilitatile de comunicare si socializare, precum si mult tact si diplomatie. Este important sa va pastrati, mereu, obiectivitatea, sa nu plecati urechea la gura lumii. Este unul din acele momente in care trebuie sa va bazati mai mult pe instinctele proprii, decat pe opiniile celor implicati. Ar fi bine ca astazi sa nu va raliati prea mult mentalului colectiv, in ceea ce priveste chestiunile generale; impuneti-va un punct de vedere propriu, care sa va individualizeze, sa va scoata din anonimat.



Rac

Unul dintre colegii vostri si-a pus in gand sa va enerveze la maximum astazi. Va combate in tot ceea ce spuneti, mereu are cate ceva de obiectat, gaseste defecte in orice ati face. Nu-i faceti jocul si incercati, atat cat se poate, sa fiti calmi. Daca va veti enerva intr-adevar, il veti face fericit. Asa ca tratati lucrurile cu calm si veti vedea ca el va fi cel mai afectat de tot ce a pus la cale. Incercati sa va autoeducati si pareti cat mai detasati, pentru ca astfel el va fi cel care va muri de nervi. Nu minimizati importanta anumitor chestiuni domestice, mai ales ca ele va sun supuse, in mod constant, atentiei; unele dintre acestea pot constitui motiv serios de discordie intre voi si partener.



Leu

Este posibil sa intrati, fara voia voastra, in conflict cu partenerul de viata sau cu rude mai in varsta, din care nu veti scapa prea usor. Se poate ca o simpla discutie, initiata de unul sau de celalalt, sa va aduca la adevarate certuri, cu impact negativ asupra relatiei, mai ales in cazul celei sentimentale. Problema este ca toti sunt intorsi pe dos, toti sunt intr-o dispozitie proasta, asa ca ar fi recomandabil ca macar voi sa va pastrati luciditatea si sa actionati cu intelepciune si calm. In plan profesional, anumite elemente se amesteca, tocmai pentru a ava face viata ceva mai dificila; nu disperati si actionati cu rabdare. In curand, lucrurile vor reveni la normal.



Fecioara

Abtineti-va sa iesiti in evidenta astazi, indiferent in cel fel v-ati fi propus sa faceti asta. Nu este o zi deloc favorabila pentru a va expune prea mult. Nu va aruncati in discutii in contradictoriu, care prezinta risc mare de a degenera in dispute. Sunt persoane care incearca sa va aduca in centrul atentiei pentru a va pune intr-o lumina proasta. Si cum nici psihic nu va simtiti in stare sa rispostati, cel mai bine ar fi sa fiti cat se poate de discreti si sa mentineti detasarea fata de astfel de situatii conflictuale. Si in familie, nu este cazul sa va lasati purtati de impulsuri; majoritatea situatiilor se pot rezolva, mult mai usor, prin rabdare, calm si diplomatie.



Balanta

Unele momente pot fi tulburi astazi, in ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii. Nu trebuie sa va stricati buna dispozitie, intrand in conflict cu oricine se ia de voi. Incercati putina diplomatie, de obicei functioneaza. Si calm, cat mai mult calm. Daca va enervati, dati satisfactie celuilalt sau cerlolalti. Concentrati-va mai mult pe problemele ce tin de suflet. Apelati la putina introspectie, putina autoanaliza. Privind mai atent in interior, poate veti descoperi lucruri pe care nu le stiati despre propria persoana sau de care nu va credeati capabili. Intotdeauna este bine sa ne oprim cate putin si sa ne analizam mai atent capacitatile.



Scorpion

Sunteti mult prea ocupati pentru a va permite sa pierdeti timpul fara a avea un scop bine precizat in mintea voastra. Ati cam amanat o multime de chestiuni, care au devenit, intre timp, urgente. E clar ca nu mai aveti scapare, mai ales ca toti trag de voi si va cer sa va respectati promisiunile. Acceptati ajutor din partea cuiva de incredere, acceptati si ideile altora, nu le dispretuiti. In asemenea momente, pretuiti sprijinul care vi se ofera cu buna credinta. In viata de familie, se impune sa fiti mult mai diplomati, mai ales daca este vorba despre chestiuni sensibile, in care dreptatea poate fi si de o parte si de alta, in functie de unghiul din care sunt privite lucrurile.



Sagetator

S-ar putea ca astazi sa va fi trezit cu fata la cearsaf. Nimic nu va place, nimic nu va multumeste, nimic nu vi se pare potrivit. Sunteti intr-una dintre acele zile in care dispozitiile se schimba rapid si lumea din jur incepe sa se imprastie. Putini sunt cei care va pot suporta cand sunteti intr-o astfel de pasa. Aveti grija mai ales la locul de munca, sa nu-i indepartati iarasi pe cei pe care abia vi i-ati apropiat. Capriciile nu se accepta, mai ales cand este vorba despre lucruri serioase. Ca recomandare generala pentru aceasta zi, incercati sa nu va mai legati de toate detaliile nesemnificative si acordati atentie lucrurilor care conteaza cu adevarat.



Capricorn

Astazi aveti o dispozitie extrem de dificila. Simtiti ca nimeni nu va iubeste si nu intelegeti de ce. Ar trebui totusi sa va analizati mai mult comportamentul, poate ca purtati si voi insiva o parte din responsabilitate. Aveti momente de extrem, cand sunteti culmea bunatatii si momente cand toti va enerveaza si nu va sfiiti sa si spuneti acest lucru, in termeni deloc placuti pentru interlocutori. Asa incat, sentimentele celor din jur risca sa devina extrem de confuze si nimeni nu mai stie cum sa se comporte cu voi. Temperati-va putin modul de a va exprima, caci orice vorba aruncata aiurea raneste si este greu sa reparati sentimentele oamenilor.



Varsator

Din pacate, ziua de astazi este o zi extrem de tensionata, atat in plan profesional, cat si in plan personal. Sunteti intr-o stare de spirit absolut exploziva si lipseste doar scanteia pentru a izbucni. Si daca aveti norocul ca inca unul dintre membrii familiei sa aiba o dispozitie similara, probabil ca mai bine ar fi sa va gasiti de lucru prin alte parti, sa intrati cat mai putin in contact cu acea persoana. Daca ramaneti, s-ar putea ca, fie si inconstient, sa agitatati spiritele si sa-l faceti pe celalalt sa porneasca cearta. Nici in relatiile cu ceilalti pare ca nu reusiti sa va faceti foarte bine intelesi, asa incat poate ar fi bine sa lasati sa treaca momentul de criza personala.



Pesti

Astazi va simtiti putin nesiguri, ezitati in multe chestiuni in privinta carora, alteori, reactionati destul de prompt. Poate ar fi bine sa lasati pe cei din jur sa va ajute cu diversele sarcini de la birou sau de acasa, pentru a evita greselile care pot sa va afecteze increderea in sine. A accepta ajutor nu inseamna ca sunteti mai slabi, ci doar ca sunteti umani. Nimeni nu poate fi in forma maxima 24/7. Si banii pot constitui o sursa de probleme acum. Ar putea sa apara mai multe persoane care sa-si dea cu parearea in legatura cu posibilitatile de cheltuire. Si, de cele mai multe ori, aceste pareri sunt divergente fata de ceea ce aveti voi in minte in legatura cu acest subiect, ceea ce va deruteaza si va confera o stare nu foarte placuta.