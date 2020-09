Uleiul de semințe de smochin este un ulei vegetal comestibil obținut prin metoda de presare la rece a semințelor copacului Ficus carica.



Uleiul de smochine este bogat în substanțe nutritive care au avantaje foarte eficiente pentru a stimula și regenera pielea. Acesta este un ulei care a fost, de fapt, folosit pentru cosmetice de foarte mult timp în țările din Orientul Mijlociu, precum și în Europa. În zilele noastre, este celebru în tot restul lumii datorită beneficiilor sale extraordinare pentru piele.



Ca fruct, smochinele oferă mai multe avantaje organismului, cu antioxidanții lor eficienți care contracarează radicalii liberi, precum și combaterea bolilor. În același timp, conținutul lor de fenol protejează împotriva deteriorării celulelor și reduce riscul de afecțiuni cardiace. Smochinele conțin o varietate de vitamine vitale, cum ar fi magneziu, mangan, fier, cupru, fosfor, potasiu, sare și, de asemenea, au cea mai mare cantitate de calciu din fructele existente. În plus, Smochinele conțin vitaminele K și B9.



Uleiul de semințe de smochin conține o cantitate mare din aceste minerale necesare. În plus, atunci când este consumat pe cale orală, el își activează propritățile terapeutice, dar dar și pe cele care protejează inima, controlează funcțiile renale ți hepatice, reduc hipertensiunea arterială și scad incidența deteriorării maculare.



Beneficiile uleiului de semințe de smochin (ulei esențiall de smochin):



Protejează ochii, stopând deteriorarea maculară;

Reduce riscul de boli cardiovasculare;

Promovează funcționarea corectă a ficatului și a rinichilor;

Oprește oxidarea și deteriorarea celulelor;

Îmbunătățește semnificativ calitatea pielii;

Ajută la eliminarea toxinelor din organism;

Este un antiinflamator natural excelent;

Întărește și hidratează părul;

Scade și controlează tensiunea arterială;

Ajută la promovarea unei sarcini sănătoase.



6 beneficii ale uleiului din semințe de smochine



Ser de casă sau ulei facial

Uleiul de semințe de smochin simplu poate fi folosit ca ulei de față pentru pielea complet uscată, crăpată sau neuniformă.

Pentru pielea grasă sau cu tendință acneică, poți face un amestec cu ulei de smochin și 1 sau 2 uleiuri non-comedogene, cum ar fi de semințe de struGuri, măcese (numai seara), argan, jojoba sau ulei de alune.

Dacă vrei ca loțiunea să fie mult mai completă, poți include unul sau mai multe dintre aderențele la uleiurile importante: tămânia, ylang ylang, jasmine, arborele de ceai și altele.

Dacă vrei să elimini petele și să uniformizezi nuanța pielii, poți adăuga un ulei de citrice, cum ar fi lămâia, portocala sau grapefruitul. Se recomandă ca această pregătire să fie utilizată exclusiv în regimul de înfrumusețare de seară.



Hidratant natural

Uleiul de smochine conține o enzimă care exfoliază delicat celuelle moarte de pe piele. Vei obține, cu siguranță, o piele strălucitoare, fără să fii nevoită să folosești scruburi dure sau să apelezi la proceduri chimice aspre. În plus, reprezintă aproximativ 40% Omega-3, 30% din Omega-6 și 17% din Omega-9, care ajută la menținerea pielii bine hidratate.



Antioxidant și antiinflamator

Uleiul de semințe de smochine conține flavonoizi polifenolici, cum ar fi carotenii, luteina, taninurile și, de asemenea, acidul clorogenic, care sunt antioxidanți puternici, precum și antiinflamatoare.

Mineralele sunt fundamentul celulelor pielii. Dintre toate fructele obișnuite, smochinele uscate au cel mai mare conținut general de minerale. Uleiul de semințe de smochin nerafinat, presat la rece, își păstrează numeroasele minerale, cum ar fi manganul și seleniul, care sunt asociate cu hidratarea pielii, curățarea și, de asemenea, rezistența la umflare.



Sursă naturală de acid folic

Consumul de ulei de semințe de smochin este o opțiune remarcabilă pentru creșterea aportului de acid folic. Pentru femeile însărcinate sau pentru cele care se pregătesc pentru sarcină, este o idee genială de înlocuire a uleiul de măsline la gătit.



Reduce și curăță porii

Uleiul de semințe de smochin are capacitatea de a curăța și, de asemenea, de a strânge porii pielii, precum și de a stimula procesele celulare, făcându-l o opțiune excelentă atât pentru pielea cu puncte negre, cât și pentru problemele cu coșurile.



Efecte anti-îmbătrânire

Datorită proprietăților sale antioxidante, uleiul de semințe de smochin întârzie îmbătrânirea în fiecare dintre celulele noastre.

Acest lucru, alături de menținerea tinereții, a sănătății și echilibrului, ne permite să prevenim formarea celulelor canceroase.