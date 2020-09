5 produse pentru ochi care iți garantează o privire expresivă fară efort

Masca de protecție ne obligă să ne concentram mai degrabă pe accentuarea ochilor. Iată ce produse te ajută să ai o privire odihnită și expresivă.



Indiferent de culoarea ochilor tai, exista metode a-i pune in valoare, astfel incat sa te simti irezistibila. Buzele au trecut acum in planul secund, caci in majoritatea timpului sunt acoperite de masca, asa ca rujul nu-si are rostul. Profita insa de aceasta perioada pentru a le ingriji cum trebuie, cu balsamuri de buze hranitoare.



Cat despre ochi, te poti distra cu machiaje creative sau discrete, in functie de personalitatea ta si de ceea ce vrei sa transmiti. Insa chiar daca alegi sa nu porti prea mult machiaj, tot vei gasi utile cateva dintre sfaturile de mai jos.



Iata cum poti sa-ti pui cu usurinta ochii in valoare in fiecare zi:



1. Foloseste o crema de ochi iluminatoare

Daca vrei sa arati mai tanara sau ca si cum te hidratezi si dormi bine, atunci iti recomand inainte de toate o crema de ochi cu efect iluminator. Aceasta iti ofera un efect de lifting in zona ochilor si iti ilumineaza privirea. Vei parea instant mai fresh si mai odihnita!



2. Uniformizeaza culoarea pleoapelor si acopera cearcanele

Chiar daca nu folosesti farduri de pleoape sau creioane de ochi, vei vedea o mare diferenta in aspectul privirii tale daca folosesti un concealer bun pentru a uniformiza pleoapele si a acoperi cearcanele, mai ales in coltul intern al ochiului, unde sunt mai accentuate. Nu trebuie sa folosesti o cantitate mare – o acoperire abia perceptibila te va face sa te simti increzatoare, chiar daca e singurul produs de machiaj pe care il folosesti. Uniformizeaza cu degetele si aplica si un strat subtire de pudra translucida daca iti doresti ca efectul sa dureze mai mult.



3. Contureaza privirea

Daca iti doresti ceva mai multa expresivitate, e timpul sa trecem la lucruri mai serioase: aplica, folosind o pensula medie, fard de pleoape maro cald mat (sau bronzer) in pliul pleoapei superioare, pentru a contura ochii si a le oferi expresivitate. Privirea se va „deschide” instant si ochii vor parea mai mari. In plus, o asemenea culoare accentueaza nuanta irisului, incalzind-o.

Foloseste un creion dermatograf waterproof foarte aproape de linia genelor pentru a crea mai mult impact.

Daca ai chef sa experimentezi, poti alege si o nuanta pastelata, pe care sa o folosesti in combinatie cu creionul clasic, negru.



4. Aplica un fard iluminator in coltul intern al ochilor

Este un detaliu minor, care face o diferenta enorma! Un fard auriu deschis/sampanie aplicat in coltul intern al ochilor va crea un look sexy si feminin si iti va pune ochii in valoare. Aplica-l cu ajutorul degetului mic. Daca iti doresti mai mult impact, aplica-l cu o pensula umezita.



5. Foloseste mascara pentru volum

E de la sine inteles – mascara e un produs ce iti va schimba instant privirea, conferindu-i mai mult impact. Pune-ti in valoare genele cu o mascara pentru volum si alege una cu pigment foarte negru, pentru ca vei depune mai putin efort la aplicare – genele tale vor deveni vizibile dupa primul strat!