Ce spun astrele azi, 21 septembrie

Berbec

Este o zi perfecta pentru a va respecta si promisiunile facute catre voi insiva; puteti sa va relaxati alaturi de prieteni, sa va incarcati bateriile sis a va pregatiti de noi provocari. Daca aveti si unele responsabilitati urgente, nu va faceti ca le-ati uitat. Este posibil ca ele sa va ajunga din urma si sa va strice atmosfera pasnica pe care v-o doriti. La serviciu, incercati sa nu va amestecati in barfe si evitati persoanele cunoscute pentru aceasta meteahna; chiar daca unele informatii s-ar putea dovedi pretioase, asocierea cu acestea poate sa va altereze considerabil imaginea pe care v-ati creat-o pana acum. Fiti realisti si nu mai incercati sa atingeti imposibilul; chiar daca nu este deloc rau sa va stabiliti idealuri inalte, este o diferenta intre acestea si a va face iluzii.



Taur

Aveti mare grija caci astazi, competitorii vostri si-au pus in gand sa va darame de pe pozitii, indiferent de mijlocele pe care le-ar folosi. Va puteti da seama ca nu veti fi menajati deloc; va trebui sa va mobilizati, sa coalizati in favoarea voastra toate fortele care v-ar putea ajuta si sa tineti piept asaltului. Viata profesionala va fi, in consecinta, sub foarte multa presiune. Va trebui sa gasiti debusee pentru a inlatura aceasta stare, altfel, nu veti reusi sa faceti fata cum trebuie. Si in plan sentimental, este foarte posibil sa aveti parte de o intalnire supriza, care sa va afectee emotional; ar putea fi vorba despre o persoana din trecutul vostru, cu care, la un moment dat, ati avut o relatie destul de apropiata. Se poate ca aceasta intalnire a marcheze un nou inceput pentru voi, fie prin transformarea dinamicii relatiilor voastre prezente, fie prin reinnoirea unor relatii vechi.



Gemeni

Se prea poate ca astazi sa va confruntati cu persoane care sa nu va accepte deloc anumite vicii sau moduri de a actiona. Ca si cum ei n-ar avea nici un defect! Cel mai bine ar fi sa pastrati distanta fata de astfel de persoane. In loc de asta, cel mai bine ar fi sa incercati sa consolidati legaturile cu persoanele care v-au fost mereu alaturi si care va ofera sprijinul lor neconditionat. In plan proefsional, este bine sa va acordati timp pentru a studia cat mai atent aspectele pro si contra ale unei chestiuni, astfel incat sa fiti in masura sa luati decizia cea mai potrivita. Daca veti accepta orice solutie, fara sa va lasati timp de gandire, este foarte posibil sa faceti greseli in apreciere si sa aveti parte de consecinte negative, care v-ar putea deranja in viitorul apropiat.



Rac

Astazi veti fi intr-o stare emotionala vulnerabila si orice atiune sau vorba poate sa declanseze reactii exagerate, care vor contraria pe cei din jur. Unele persoane vor cauta sa va inteleaga si sa va ajute sa va calmati; ar trebui sa apreciati efortul acestora. Si in relatia cu partenerii de cuplu este posibil sa va comportati diferit, asa incat se prea poare sa starniti reactii neasteptate din partea acestora. Va fi o zi destul de condimentata, in care, cu greu, veti putea fi voi insiva. Va trebui safaceti eforturi pentru a va concentra la locul de munca, avand in vedere ca multe din problemele personale va vor insoti permanent, asa incat gandurile voastre vor fi mereu impartite. Nu va asteptati la prea multa productivitate si incercati sa faceti in asa fel incat sa nu aduceti prejudicii activitatii voastre, din cauza atitudinii distrate.



Leu

Cu putina rabdare si tenaciate, este foarte posibil ca aceasta zi sa devina foarte productiva pentru voi. Insa chestiunea cu rabdarea s-ar putea sa insemne o mare provocare pentru voi, dat fiind ca nu sunteti o fire prea rabdatoare, iar contextul astral al acestei zile chiar va va pune la incercare, din acest punct de vedere. Timpul pare ca se misca extrem de greu si nimic nu reuseste sa se miste suficient de repede pentru a se potrivi dorintelor voastre. Pe de alta parte, incercarile voastre de a grabi lucrurile ar putea sa le incurce, mai mult. Ar fi recomandabil sa va incepeti ziua cu niste exercitii de relaxare. In plan sentimental, suportul primit din partea unei persoane de sex opus se va dovedi extrem de important; aratati-va aprecierea intr-o maniera potrivita cu starea relatiei dintre voi.



Fecioara

Un sti de viata echilibrat este sustinut de o stare buna de sanatate; voua va place viata buna, insa, de cele mai multe ori, ignorati necesitatea depunerii unor eforturi, luarii unor masuri in acest sens. Nu va veti bucura de un anumit stil de viata daca acesta nu se va potrivi personalitatii voastre. Trebuie sa luati masurile pas cu pas, asa incat, in itmp, sa va puteti obisnui cu masurile respective. Veti vedea ca evolutiile pozitive din viata voastra nu vor intarzia sa apara; trebuie doar sa fiti constienti ca aceste lucruri nu se intampla de la sine, ca este nevoie sa interveniti prin actiuni prompte in acest sens. Daca aveti de dat examene azi, este foarte posibil ca lucrurile sa nu mearga deloc cum v-ati fi asteptat; va trebui sa fiti foarte atenti sis a va concentrate mult, pentru a obtine un rezultat multumitor.



Balanta

Astazi veti fi ceva mai susceptibili la unele probleme de sanatate, de aceea va fi nevoie sa domoliti putin ritmul de lucru si sa va preocupati ceva mai mult de propria persoana. Fiti mai atenti la ceea ce mancati si ingrijiti-va mai mult de masurile de igiena pe care le-ati putea lua. Este foarte posibil ca astazi sa calatoriti in interes de serviciu, insa va fi o calatorie de care ati fost anuntati, stiati de ea. S-ar putea sa aveti beneficii neasteptate de pe urma acestei calatorii. In orice caz, planul profesional al vietii voastre este destul de favorizat azi, asa incat exista mari posibilitati ca beneficiile pe care le-ati putea obtine sa fie foarte bune. Nu lasati oportunitatile sa treaca pe langa voi; incercati sa actionati atunci cand trebuie. Perspectivele arata foarte bine, daca va straduiti putin!



Scorpion

In plan sentimental, viata voastra este pe cale sa inregistreze o intalnire neasteptata, care, in unele cazuri, se va dovedi naucitoare; dragoste la prima vedere este putin spus! Cu atat mai mult cu cat, in cazul vostru, nimeni nu s-ar fi asteptat vreodata la asa ceva. Totusi, comportamentul vostru pe parcursul acestei zile va fi complet atipic; astrele, pe de alta parte, va favorizeaza, atat in plan personal, cat si in plan profesional. Totul este sa va pastrati, in toate cazurile, legatura cu realitatea, si sa nu va lasati prada visarii, pentru ca puteti avea de suferit. La locul de munca, incercati sa dati tot ce puteti, fara a exagera; va fi suficient cat sa faceti ceea ceaveti de facut, dar si pentru a va face remarcati prin activitatea voastra.



Sagetator

Astazi, planuiti sa va petreceti, cat de mult timp posibil, alaturi de cei dragi, de familie. Mai ales daca ati ignorat aceste persoane in ultimul timp, va trebui sa va mobilizati, sa gasiti timpul necesar pentru a-l aloca activitatilor alaturi de acestea. Activitatile in aer liber, mai ales daca e o zi cu vreme frumoasa, ar trebui sa fie o idee buna. Este, de asemenea, importan sa va echilibrati nevoie cu bugetul de care dispuneti si sa nu cheltuiti exagerat; se poate sa va simtiti bine si limitandu-va la strictul necesar. Daca sunteti in cautarea unui alt job pentru a va continua activitatile, este foarte posibil sa dati peste o oportunitate foarte potrivita astazi. Fiti pe faza si raspundeti prompt, la momentul potrivit!



Capricorn

In ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, astazi se anunta schimbari in ceea ce priveste relatiile, fie de cuplu, de munca sau sociale. Anumite evenimente sau informatii va vor ajuta sa intelegeti actiunile incalcite ale partenerului de cuplu sau ale colaboratorilor si va vor ajuta sa luati unele decizii pe care le-ati cam amanat, in ultima perioada. Voi, celibatarii veti avea prilejul de a intalni persoane interesante, pe trebui sa le studiati mai indeaproape, pentru ca nu se stie niciodata. In plan profesional, este posibil sa intalniti dificultati in comunicare, ceea ce poate intarzia sau anula unele din rezultatele asteptate pe parcursul acestei zile.



Varsator

Astazi va simtiti animati de un spirit aventurier care va impinge sa va asumati riscul unei intalniri pe nevazute sau ceva asemanator. Va fi un dezastru, din pacate! Nimic nu va merge asa cum v-ati fi imaginat, iar dezamagirea va fi destul de mare, chiar daca nu ati avut asteptari. In plan profesional, influentele planetare va vor ajuta sa va ascultati propria intuitive, sa va intelegeti mai bine pe voi insiva. In aceste conditii, sarcinile zilei nu vi se vor parea deloc dificile, iar lucrurile ar putea evolua usor, fara mari impedimente. Pe de alta parte, este nevoie ca, mai ales in plan sentimental, sa va exprimati cat mai clar cu putina, cat mai pe intelesul interlocutorilor, astfel incat sa nu existe elemente care ar putea atenta la mersul firesc al relatiei de cuplu.



Pesti

Astazi veti fi foarte activi, din punct de vedere social; multe relatii se vor infiripa astazi, unele dintre ele care si-ar putea dovedi durabilitatea, in timp. Aveti grija la mancarurile prea grase; daca aveti un obicei din a manca astfel de preparate, asteptati-va la probleme cu digestia, mai ales daca exagerati. Fiti moderati in toate, inclusiv in asumarea de responsabilitati; a prelua mai mult decat puteti duce poate face extrem de rau, atat fizicului, cat si psihicului si reputatiei voastre. Partea financiara a vietii voastre este volatila astazi; ba chiar este posibil sa va confruntati cu unele pierderi sau unele cheltuieli neasteptate, care ar putea sa va strice serios planurile pe care vi le-ati facut. Fiti prudenti si cheltuiti cu masura! Tentatiile pot fi mari si depinde doar de voi sa va impuneti chibzuinta.