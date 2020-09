Coaja marului ne apara de cancer

Merele ne protejeaza de cancer si boli de inima, insa stiai ca toate aceste substante benefice se gasesc in coaja marului?



Trebuie sa ai mare grija de unde cumperi merele daca vrei sa beneficiezi de toate substantele anticancerigene care se gasesc in coaja marului. De regula, merele din comert sunt stropite cu substante toxice pentru organism si avem tendinta de a le curata de coaja. Un pas gresit, daca ne uitam dupa ultimele statistici care ne spun ca tocmai in coaja se ascund acei nutrienti care ne protejeaza organismul de cancer.



Potrivit unui studiu realicat de cercetatorii de la Universitatea Wisconsin si citat de publicatia britanica DailyMail, antioxidantii care se gasesc in coaja marului impiedica dezvoltarea celulelor canceroase la prostata si sani. Cantitatea de antioxidanti dintr-un mar cu coaja cu tot este de 100 g, cantitate echivalenta cu 1500 mg de vitamina C. Experimentele efectuate au urmarit efectul pe care il are coaja de mar odata intrata in contact cu celula canceroasa. Incetineste dezvoltarea celulelor canceroase la prostata si sani, arata rezultatele.



De asemenea, s-a constatat cresterea nivelului unei proteine care suprima dezvoltarea tumorilor.



Substantele nutritionale care se gasesc in mar ajuta ca acesta sa pastreza sanatatea in intregul organism:



Scad nivelul colesterolului;

Previn afectiunile cardiovasculare;

Regleaza nivelul zaharului din sange;

Previn formarea pietrelor la rinichi;

Ofera protectie naturala impotriva razelor solare.



Pentru o cantitate mai mare de antioxidanti, alege fructele bine coapte. Cercetarile conduse de Universitatea Innsbruck din Austria arata ca fructele bine coapte au un nivel mai crescut de antioxidanti.