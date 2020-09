Google susține că amprenta sa de carbon este zero

Google a anunțat că amprenta sa de carbon este zero, după ce a eliminat tot dioxidul de carbon pe care l-a generat în cei 22 de ani de activitate ai companiei.



Gigantul serviciilor online susține că este neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2 încă din anul 2007.



Google a anunțat că dorește să folosească exclusiv energie curată până în 2030. Compania va căuta modalități prin care va combina sursele de energie eoliană și solară, va stoca electricitate în baterii și va folosi inteligența artificială pentru a optimiza consumul, a transmis CEO-ul Sundar Pichai. Toate aceste activități vor genera 12.000 de locuri de muncă, potrivit lui.



O tendință în domeniu



Măsurile au fost salutate de organziația de mediu Greenpeace, care a transmis că Google stabilește noi standarde pentru sectorul tehnologic. Compania a anunțat, în luna mai a acestui an, că nu va vinde soluții bazate pe inteligență artificială companiilor din industria petrolieră sau care extrag gaz.



Totuși, unii experți susțin că trebuie ca un organism independent să verifice dacă Google chiar a eliminat tot dioxidul de carbon pe care l-a emis vreodată.



Apple a anunțat, de asemenea, că și-a propus ca până în 2030 să nu mai contribuie la poluarea atmosferei. Producătorul iPhone a „pompat” 25,1 milioane de tone metrice de dioxid de carbon în atmosferă anul trecut. Cam atât produc șase centrale pe cărbune într-un an.