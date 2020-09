Ce spun astrele azi, 17 septembrie

Berbec

S-ar putea ca viata profesionala si cea personala sa nu se afle intr-un echilibru, insa acest lucru se va schimba in curand – incercati sa fiti rabdatori si, pe cat posibil, sa va organizati mai bine timpul. Nu ii lasati pe cei din jur sa se simte stingheri in jurul vostru, deoarece acest lucru ar putea sa va afecteze relatiile. Astazi veti reusi sa va puneti ordine in documente si acte, insa nu uitati sa rezervati seara pentru a petrece mai mult timp impreuna cu cei dragi. Veti fi trasi in diverse directii, insa va trebui sa va ganditi ce puteti si ce nu puteti face; nu puteti multumi pe toata lumea. Veti fi predispusi durerilor de stomac si altor probleme digestive, asa ca aveti grija la alimentele pe care le consumati.



Taur

Din punct de vedere profesional, ziua de astazi va fi, intr-adevar, plina. Chiar daca sunteti in cautare de noi experiente, s-ar putea ca azi sa nu aveti parte de prea multe aventuri. De fapt, majoritatea persoanelor din grupul de prieteni va fi plecata din oras, asa ca nu veti avea prea multe optiuni pentru distractie. Incercati sa petreceti o seara in propria companie, ocupandu-va de lucrurile pentru care nu ati avut timp in ultima vreme. Daca va simtiti picioarele grele si observati ca se umfla constant, s-ar putea sa aveti probleme cu retentia de apa. Incercati sa va hidratati corespunzator sau apelati la ajutorul unui specialist atunci cand problema persista.



Gemeni

Astazi s-ar putea sa aveti de recuperat anumite responsabilitati pe care le-ati neglijat in ultimul timp, insa nu va irositi toata seara pentru acestea! Va asteapta o saptamana grea si aveti nevoie de odihna. S-ar putea ca un prieten sa va contacteze doar cu intentia de a vorbi despre ultimele lor reusite, iar acest lucru ar putea sa va calce putin pe nervi. Atunci cand familia voastra nu va intelege nevoile si actioneaza in feluri care ar putea sa va afecteze negativ, singura solutie este sa fiti sinceri in legatura cu aceasta problema! Nu uitati sa tineti evidenta cheltuielilor pe care le faceti – chiar si pentru cele mai mici lucruri.



Rac

Bugetul vostru a cam stagnat in ultima vreme, ceea ce ar putea sa va produca numeroase frustrari, deoarece ati fost din ce in ce mai preocupati in legatura cu ideea de a detine obiecte de lux. Chiar daca nu va permiteti o noua garderoba de haine, ati putea investi intr-un singul obiect de calitate pana cand situatia financiara va va permite mai mult. Tindeti sa evitati problemele din relatia voastra si sa pretindeti ca totul functioneaza corect, insa adevarul este ca partenerul refuza sa coopereze cu voi! Incercati sa fiti mai atenti la produsele cosmetice pe care le folositi, deoarece s-ar putea sa suferiti de reactii alergice.



Leu

S-ar putea sa va aflati astazi intr-o situatie care ar putea sa va faca sa va simtiti stingheri; nu va veti gasi usor locul. Nu uitati de promisiunile facute celor dragi, iar daca sunteti foarte ocupati si nevoiti sa le incalcati, asigurati-va ca acestia primesc scuzele de rigoare! S-ar putea sa fiti cautati neincetat de un prieten care are nevoie de ajutor, asa ca stati aproape de telefon si de email astazi. Este posibil ca propunerea cuiva pentru un proiect pe care sa il dezvoltati impreuna sa va dea putin de gandit – nu veti sti ce decizie sa luati, insa este posibil ca ceva anume sa incline balanta inspre un raspuns pozitiv.



Fecioara

S-ar putea ca in sfarsit sa va puneti piciorul in prag fata de grupul de prieteni atunci cand acestia nu iau in serios deciziile voastre. Chiar daca sunteti persoane pasnice, in ultima vreme ati optati pentru anumite schimbari in viata voastra, iar acest lucru presupune initierea unor discutii sincere atunci cand cineva intrece limita, atunci cand nu va place directia in care merge relatia de prietenie. S-ar putea sa reusiti sa terminati un proiect personal pe care l-ati inceput de foarte mult timp. Stati departe de alcool in aceasta perioada, deoarece s-ar putea ca acesta sa fie capul tuturor rautatilor! Insa, in general, alcoolul va poate afecta ficatul, in special cand inaintati in varsta.



Balanta

Astazi veti gasi oportunitatea perfecta pentru a-i face o surpriza partenerului, iar gestul vostru va fi apreciat si chiar rasplatit. S-ar putea ca grupul de prieten sa va ofere ultimul cuvant intr-o situatie sau atunci cand sunteti nevoiti sa faceti o alegere, iar acest lucru va va multumi. Optati pentru un restaurant nou sau pentru o alta rutina atunci cand doriti sa petreceti putin timp impreuna cu familia – schimbarea ar putea sa va faca tuturor bine. Veti dori sa cautati informatii despre un tratament inainte sa optati pentru acesta, iar acest lucru nu este ceva negativ – atata timp cat alegeti cu grija sursa de informatii.



Scorpion

S-ar putea ca astazi sa gasiti o fereastra in care veti putea sa va puneti ordine in planurile din saptamana urmatoare. Acest proces ar putea fi chiar terapeutic, iar voi nu va veti mai simti la fel de coplesiti de multimea de treburi care, fara organizare, tind sa se aglomereze in dezordine. Ar trebui sa va inconjurati de energie pozitiva, incepand de la asternuturile de pe pat si pana la persoanele impreuna cu care va petreceti timpul. Daca nu ati apucat sa ii multumiti unui prieten pentru un gest frumos, astazi veti avea ocazia perfecta! Incercati sa fiti mai atenti la criteriile pe care le folositi atunci cand faceti o noua investitie.



Sagetator

S-ar putea ca astazi sa fiti lipsiti de energie si de chef, iar cei dragi nu vor reusi sa va scoata din casa sub nici o forma, pentru activitati recreative. Este foarte posibil ca va simtiti obositi dupa o saptamana grea la locul de munca, asa ca incercati sa va relaxati si sa va pregatiti pentru ceea ce urmeaza. Rudele pot fi destul de insensibile atunci cand va critica, ceea ce ar putea sa va determine sa tineti deciziile pentru voi insiva. Incercati sa gasiti un hobby care nu necesita un buget foarte mare, insa care ar putea sa va distraga atentia de la griji. S-ar putea sa gasiti o mapa cu poze vechi, ceea ce va duce la o stare de nostalgie.



Capricorn

Desi va doriti sa le demonstrati celor din jur ca aveti dreptate sau ca stiti foate multe in legatura cu un anumit subiect, ar trebui sa fiti mai deschisi oportunitatilor de a invata ceva nou din perspectiva lor. Schimbul de informatii cu cei din jur s-ar putea dovedi foarte productiv. S-ar putea sa fi incercat in ultimul timp sa fiti mai activi insa, atata timp cat acest lucru nu devine o rutina, nu veti reusi sa vedeti rezultatele. S-ar putea ca cineva din familie sa deschida un subiect nepotrivit, iar reactia voastra va fi usor dramatica – insa nu va faceti prea multe griji, deoarece acest lucru va avea efectul dorit, iar persoana respectiva isi va cere scuze.



Varsator

Astrele anunta o zi excelenta pentru a fi alaturi de cei dragi, pentru a le acorda sprijin daca e nevoie si pentru a participa la evenimentele din familie. Cei ce nu au un loc de munca stabil ar putea da peste o oportunitate foarte buna in urmatoarele zile, asa ca incercati sa va rescrieti CV-ul si lucrati la comportamentul adecvat pentru un interviu. S-ar putea sa primiti un email de la o veche cunostinta, insa acest lucru nu inseamna neaparat ca veti fi dornici pentru o revedere! Tensiunea pe care o purtati in corp a ajuns sa va afecteze postura si sa cauzeze dureri, asa ca optati pentru ajutorul unui specialist.



Pesti

Astazi veti reusi sa petreceti putin timp departe de agitatia din viata zilnica, insa aceasta pauza va reusi sa va relaxeze si sa va pregateasca pentru zilele ce urmeaza. Daca nu ati reusit pana acum sa deschideti un subiect dificil fata de cineva drag, s-ar putea ca persoana in cauza sa actioneze inaintea voastra; vorbiti cu sinceritate si nu lasati aspecte nelamurite in legatura cu chestiunea in cauza. Incercati sa fiti mai intelegatori fata de partener, in special daca acesta trece printr-o perioada de stres la locul de munca. Este foarte probabil ca sustinerea voastra sa fie unul din putinele lucruri care il ajuta sa mearga mai departe!