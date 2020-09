Învățăm să ascultăm dincolo de sirenele ambulanței, Op-Ed de Ala Tocarciuc

Niciodată nu am auzit atâtea sunete de sirene de ambulanță ca în anul acesta. Ba mai mult chiar, în vara asta am învățat să ascult și să deosebesc semnalele sirenelor de ambulanță de alte sirene. Ambulanțele au un sunet mai lung și mai puternic, iar pompierii vin cu un sunet mai scurt și mai șuierător.



Efectul Doppler



Probabil că ați observat deja că sunetul ambulanței devine mai frecvent și mai puternic, atunci când mașina se apropie. Această schimbare este o demonstrare a unui proces fizic, care se numește efectul Doppler. De fapt, nu vreau să scriu despre fizică. Dincolo de sunetul sirenei unei ambulanței și pacientul aflat în ea împreună cu echipa medicală, se ascund mult mai multe lucruri importante.



Locuiesc aproape de MoldExpo și zilnic aud sute de sirene ale ambulanțelor care aduc pacienții la Centrul COVID-19. Mai mulți dintre vecinii și prietenii mei în ultimul timp se plâng pe această poluare sonoră continuă.



Oamenii se simt terorizați, cu stare de disperare și temere, că COVIDUL-19 este tot mai aproape. Și eu mă simt cumva traumatizată. Oare chiar fiecare pacient este în stare atât de gravă, că suntem practic toți expuși efectului Doppler zilnic, dis-de-dimineață și până seara târziu? Probabil că și cei din oraș îl aud zilnic ca și noi?



Anxietate în vremuri anxioase



O revizuire recentă a articolelor de cercetare medicală pentru jurnalul britanic Lancet, cu privire la impactul psihologic al focarelor de boală a determinat că în mod evident carantina poate declanșa depresie, iritabilitate, insomnie, simptome de stres post-traumatic, confuzie și furie.



Pentru persoanele aflate în carantină și cele marginalizate, și sirenele ambulanțelor pot deveni intolerabile. De fapt, toate semnalele de urgență cu frecvență înaltă a sunetului, sunt menite să genereze frică și anxietate în ființele umane din apropiere și reușesc.



Pentru majoritatea oamenilor, nivelurile de zgomot de peste 70 de decibeli provoacă modificări fiziologice, constricția fluxului sanguin la extremități și creșterea lui în zona creierului.



Sirenele ambulanțelor amplifică impactul pandemiei asupra sănătății mintale și contribuie la agravarea multor maladii cronice.



Regulile și logica sirenelor



Conform cerințelor ordinului Ministerului Sănătății privind activitatea serviciilor de asistență medicală de urgență din Republica Moldova, ambulanțele merg la solicitări cu includerea semnalelor luminoase și sonore. Asta a fost determinat în special de faptul că ambulanțele au dificultăți în trafic și au nevoie de ajutorul sirenelor pentru a fluidiza traficul.



Nu știu dacă avem reglementare și referitor la nivelul sirenelor, și la numărul de decibeli admiși, și posibil un orar de aplicare, dar chiar dacă să admitem că există aceste reguli, atunci cu siguranță că ele au fost scrise pe timp de pace, și nu au ținut cont de pandemie.



Logica ne spune că ar fi necesar de revăzut un pic condițiile aplicării semnalelor sonore și luminoase pe timp de pandemie, dacă vrem să diminuăm impactul acestora asupra sănătății mintale a populației.



La ce să ne așteptăm?



Eu am încercat să îmi imaginez ce va fi, când noi vom avea o mie de cazuri pe zi, ce zgomot de sirene va acoperi Chișinăul, și ce vor face oamenii sub influența acelui zgomot? Și ce fac sărmanii medici, care lucrează 24 ore într-o ambulanță care șuieră non stop? Asocierile cu filmele despre perioada blocadei Leningradului, și plecarea oamenilor în subterane, era singurul lucru care îmi venise la acel moment, ce însemna un pericol eminent pentru viață. Sunt comparabile oare situațiile?



Este clar, că în spatele unei sirene adeseori este o viață de om. Pe timp de pandemie, în spatele multor sirene sunt multe vieți omenești. Iar în circumferința efectului Doppler sunt chiar zeci de mii de alte vieți, care încă nu sunt bolnave de COVID-19, dar pot fi afectați de alte boli, și sursa acestora va fi o simplă sirenă de ambulanță.



A venit timpul să ascultăm sirenele și poate să încercăm să înțelegem mai profund ce stă în spatele lor.



Pandemia nu se termină mâine și nici peste o lună, și nici peste un an. Ca să luptăm cu ea la distanțe lungi avem nevoie de sănătate multă, inclusiv mintală. Și cred că poate a venit timpul să mai deconectăm din sirene?