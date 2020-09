Sfeclă, morcov şi păstârnac: păstrează-te în formă cu ajutorul rădăcinoaselor

O salată de ţelină sau o supă-cremă de morcovi sunt ideale în curele de slăbire. Asta deoarece legumele rădăcinoase reprezintă resurse pe cât de bogate în vitamine şi în fibre, pe atât de sărace în calorii.



Morcovii, sfecla roşie, ridichea neagră, ţelina şi, în general, rădăcinoasele dau senzaţie de saţietate, dar cu un aport minim de calorii. Mai mult, fibrele din aceste legume împiedică asimilarea grăsimilor, absorbind colesterolul. De aceea sunt arme perfecte în lupta împotriva excesului de kilograme. În plus, nu te simţi epuizată din cauza aportului caloric scăzut, căci rădăcinoasele au proprietăţi remineralizante şi tonice datorită vitaminelor şi mineralelor pe care le conţin şi care nu se pierd prin prepararea lor termică.



Sfecla roşie favorizează eliminarea toxinele



Crudă, coaptă sau fiartă, sfecla roşie îşi păstrează compoziţia nealterată. În curele de detoxificare este recomandat sucul de sfeclă roşie, mai ales pentru persoanele care au o dietă bogată în grăsimi de origine animală. Acesta stimulează eliminarea rapidă a toxinelor din ficat. De asemenea, sucul de sfeclă roşie are proprietăţi tonice, benefice persoanelor suprasolicitate din punct de vedere psihic. Pentru îmbunătăţirea stării generale de sănătate şi pentru revitalizare, ţine cura timp de trei săptămâni. Este recomandat să bei unul-două pahare cu suc de sfeclă zilnic, între mese. Pe parcursul dietei, nu pune sare în mâncare şi bea cel puţin doi litri de apă pe zi, pentru a favoriza eliminarea reziduurilor din organism.



Morcovii „taie“ pofta de mâncare



În 100 g de morcovi sunt doar 8.8 g glucide şi 45 de calorii. Sunt, deci, ideali în curele de slăbire. În plus, prin conţinutul mare de alfa- şi beta-caroten, precursori ai vitaminei A, ajută la eliminarea toxinelor din organism. Morcovii sunt şi o sursă importantă de potasiu, fiind indicaţi în afecţiunile cardiovasculare şi apreciaţi pentru proprietăţile lor depurative. Ei reglează microflora intestinală şi elimină paraziţii intestinali. Odată introduşi în dieta ta zilnică, datorită aportului lor de iod şi de fibre, morcovii te vor ajuta să scapi de kilogramele în plus.



Ţelina favorizează digestia



Bogată în vitamine şi în minerale cu efect diuretic, ţelina este folosită încă de pe vremea lui Hipocrat în stimularea digestiei şi pentru eliminarea excesului de lichide din organism. Consumul de ţelină ajută la eliminarea toxinelor din organism, având efecte benefice şi în cazul unor afecţiuni ale stomacului, ale pancreasului şi ale ficatului. Rădăcinile de ţelină conţin substanţe care scad colesterolul „rău“ şi împiedică dezvoltarea celulelor canceroase. În plus, această legumă prezintă o mare concentraţie de calciu, în formă pură. Acesta acţionează direct asupra metabolismului, eliminând grăsimile din organism. De altfel, ţelina, alături de hrean, se află în top 10 al alimentelor care „ard“ grăsimile.