Produsele din Republica Moldova, apreciate în Letonia

Vinurile, ciocolata şi biscuiţii fabricaţi în Republica Moldova i-au cucerit pe europeni, la o expoziţie internaţională care a avut loc în Letonia. "Riga Food " este cel mai mare târg agro-alimentar din ţările baltice, care adună anual sute de producători din întreaga lume. În acest an, expoziţia a ajuns la ediţia cu numărul 25.



La standul Ambasadei Republicii Moldova din Letonia au fost prezentate produse vitivinicole, de patiserie şi cofetărie de la opt producători basarabeni. Este vorba despre vin, vodkă, vin spumant, divin, ciocolate şi biscuiţi.



Excelenţa Sa ANDRIAN ROŞA, Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Letonia: „Noi ca şi Ambasadă, împreună cu colegii din Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene am reuşit să aducem la Riga produsele a opt companii autohtone care au manifestat interesul să fie prezente la acest eveniment. Vreau să vă spun că pe parcursul întregii expoziţii, standul naţional al Republicii Moldova a cunoscut un interes sporit din partea publicului, chiar şi ne-au menţionat că sunt dornici să vadă cât mai multe produse moldoveneşti, care sunt apreciate pentru calitatea acestora, pe rafturile din această ţară.”



Expoziţia internaţională "Riga Food" este cel mai mare târg agro-alimentar din ţările baltice, care pune accent pe dezvoltarea industriei alimentare, promovarea noutăţilor şi oportunităţilor de afaceri pentru producătorii din acest domeniu. La ediţia din acest an au participat peste 400 de companii letone şi străine, din diverse regiuni ale lumii.