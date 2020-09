Remediu natural cu lămâie și ulei de măsline pentru curățarea ficatului

Combinația dintre lămâie și uleiul de măsline îmbunătățește funcția inimii și reglează nivelul de colesterol și de trigliceride. Mai jos, poți descoperi de ce este atât de bun acest remediu natural cu lămâie și ulei de măsline pentru organism, dar mai ales pentru curățarea ficatului. Și, mai ales, de ce ar trebui să îl incluzi și tu în dieta ta.



Cum poți să ajuți la curățarea ficatului cu un remediu natural cu lămâie și ulei de măsline?



Ficatul reglementează metabolismul și se asigură, printre altele, că substanțele nocive sunt eliminate din sânge. Cu toate acestea, ficatul este foarte important și pentru procesul digestiv. Dacă ai un ficat sănătos, ești într-o stare mai bună, ai mai multă energie și o piele mai frumoasă. Cu toate acestea, dacă ficatului nu mai funcționează cum trebuie, starea generală a corpului se deteriorează, iar acest lucru are un impact asupra calității vieții. În cele mai grave cazuri, pot apărea și diferite boli. Cu toate acestea, este posibil să ajuți organismul la curățarea ficatului cu remedii naturale.

Acest tratament natural cu lămâie și ulei de măsline are și numeroase efecte secundare pozitive.



De ce este atât de recomandată interacțiunea dintre uleiul de măsline și lămâi?



Uleiul de măsline nu ar trebui să lipsească din dieta ta, deoarece este foarte important pentru sănătatea ta generală, datorită antioxidanților și acizilor grași pe care îi conține. Cu toate acestea, combinația de lămâi și ulei de măsline este încă relativ necunoscută, în ciuda rezultatelor pozitive pe care le aduce. Această combinație sănătoasă ajuță la eliminarea substanțelor nocive din vezica biliară și ficat. Un regim bazat pe lămâi și ulei de măsline poate ajuta la tratarea inflamației și la detoxifierea corpului.



Cu această combinație, pot fi prevenite bolile, iar nivelul ridicat de acid poate fi echilibrat.

Bolile cardiovasculare pot fi evitate datorită acizilor grași din uleiul de măsline, iar nutrienții din lămâie au un efect pozitiv asupra întregului organism. Nivelul colesterolului și al triglicerizelor poate fi redus cu succes în acest mod. Dacă iei acest remediu în fiecare zi, inima ta va funcționa mai bine. În plus, riscul de infarct miocardic, ateroscleroză sau accident vascular cerebral este, de asemenea, redus semnificativ.



Datorită antioxidanților existenți în acest amestec, corpul este protejat de deteriorarea oxidativă a celulelor, care este cauza principală a îmbătrânirii premature. Și unghiile fragile sunt întărite de această combinație de ulei de măsline și lămâi și cresc mai repede.

Proprietățile antiseptice ale acestor ingrediente reduc mătreața și diferite probleme ale pielii.



Cum să prepari remediul natural cu lămâie și ulei de măsline?



Toate ingredientele de care ai nevoie sunt lămâile și uleiul de măsline. Dacă vrei să menții sănătatea corpului tău, acest tratament este o soluție excelentă.



Ingrediente



18 mililitri de ulei de măsline

6 mililitri de zeamă de lămâie



Cum se consumă



Se amestecă uleiul de măsline cu zeama de lămâie și se bea dimineața pe stomacul gol. Așteaptă cel puțin 30 de minute după aceea, înainte de a lua micul dejun. Pentru a-ți curăța ficatul și pentru a beneficia de rezultate, trebuie să urmezi acest tratament timp de cel puțin o lună.



Acesta ajută, de asemenea, la îmbunătățirea digestiei și la reglavarea nivelului de colesterol.

Poți folosi acest remediu natural de mai multe ori pe an. Dacă vrei să folosești amestecul în scopuri cosmetice, trebuie doar să crești dozajul. Cu toate acestea, ar trebui să respecți întotdeauna doza recomandată, deoarece nu pot fi excluse efectele secundare. O dietă sănătoasă pe lângă acest remediu natural este foarte importantă, deoarece ficatul nu trebuie să fie afectat de alte lucruri. Dacă vei urma aceste sfaturi, ar trebui să observi primele efecte pozitive după o lună.