11 mituri despre boala Alzheimer

Maladia Alzheimer este o afecțiune complexă din punct de vedere neurologic, care afectează peste 5 milioane de persoane. Este esențial să eviți concepțiile greșite despre factorii de risc și metodele de prevenție.



Contează foarte mult să fii bine informat pentru a ști cum să reacționezi atunci când o persoană pe care o cunoști primește acest diagnostic, dar și pentru a-ți proteja propria sănătate.



Iată care sunt principalele mituri legate de boala Alzheimer:



1. Alzheimer și demența sunt două lucruri diferite

„De multe ori vei auzi persoane spunând că un membru al familiei lor are Alzheimer și demență, când de fapt această maladie reprezintă o variantă a demenței. Nu sunt două lucruri diferite. Există peste 200 de tipuri de demență și fiecare dintre ele are simptome specifice”, explică dr. Phoebe James, medic geriatru.



2. Boala Alzheimer nu se poate trata

„Unul dintre cele mai persistente mituri legate de boala Alzheimer și alte tipuri de demență este că nimeni nu poate face nimic pentru a reduce riscurile. De fapt, activitatea fizică și schimbarea stilului de viață sau a dietei te pot proteja, prevenind în mod eficient deteriorarea funcțiilor cognitive”, potrivit dr. Nick Bott.



3. Toți cei care suferă de Alzheimer vor deveni irascibili și violenți

„Deși este adevărat că maladia poate cauza schimbări de personalitate și modificări ale stării de spirit, nu toate schimbările sunt legate de violență. Pacienții aflați în stadii avansate ale bolii pe care i-am observat sunt mai degrabă confuzi și frustrați de pierderea memoriei.

Contează foarte mult și felul în care reacționează apropiații pentru că o stare de calm și ascultarea atentă și empatică ameliorează starea pacienților”, explică Scott Knoll, asistent social.



4. Boala Alzheimer este moștenită genetic

„Această afirmație este greșită din două puncte de vedere. În primul rând unele persoane pot moșteni anumite mutații ale genelor, dar acest lucru se întâmplă destul de rar. În al doilea rând, alte persoane au această afecțiune datorită multor riscuri minore la care sunt predispuse la nivel genetic, combinate cu un stil de viață nesănătos”, spune dr. Hermona Soreq, de la Centrul Științific Safra.



5. Există suplimente care pot preveni boala Alzheimer

„Până în prezent nu s-a dovedit că vitaminele, produsele naturiste sau alte variante de suplimente pot preveni apariția sau agravarea bolii Alzheimer. Cu toate acestea, un stil de viață sănătos care include un nivel moderat de activitate fizică, un meniu echilibrat și un tratament adecvat pentru orice afecțiune cronică precum diabetul sau hipertensiunea arterială reduce foarte mult riscul de Alzheimer”, potrivit dr.

Kumar Dharmarajan.



6. Boala Alzheimer este o parte normală a procesului de îmbătrânire

„Deși este adevărat că au loc modificări la nivelul creierului începând chiar de la 25 de ani, boala Alzheimer nu face parte din evoluția normală a înaintării în vârstă. Este cel mai des întâlnit tip de demență și riscul cel mai crescut de declanșare a afecțiunii este după vârsta de 80 de ani”, explică dr. Krystal Culler.



7. Maladia nu îi afectează decât pe cei de vârsta a treia

„Foarte des aud această idee greșită. Deși se mediatizează mult mai intens cazurile de Alzheimer pentru persoanele vârstnice, există o secțiune a populației care are simptomele specifice între 30 și 40 de ani. Debutul timpuriu al maladiei are loc mai rar și este determinat de acțiunea factorilor genetici”, potrivit dr. Nesochi Okeke-Igbokwe, expert wellness.



8. Este inevitabil să suferi de Alzheimer dacă ajungi la vârste foarte înaintate

„Din contră, funcțiile cognitive normale sunt caracteristice creierului uman până la vârste înaintate. Boala Alzheimer a fost descrisă prima oară în urmă cu aproximativ 100 de ani, iar deteriorarea funcțiilor cognitive este indusă de stilul de viață modern, nutriția deficitară și expunerea la substanțele poluante din mediul înconjurător.

Dacă acești factori sunt corectați este posibil să fie eliminat declinul funcțiilor cognitive, indiferent de vârstă. Cu alte cuvinte un stil de viață sănătos este cheia pentru eradicarea maladiei Alzheimer”, explică dr. Jennie Ann, nutriționist.



9. Medicamentele speciale vor opri evoluția bolii

„În ciuda progreselor din domeniul medical și a înțelegerii mai profunde a bolii Alzheimer, încă nu există un medicament sau supliment care să oprească evoluția bolii. Medicamentele utilizate în prezent se focalizează pe tratarea simptomelor asociate cu această boală, dar nu o pot face să nu avanseze”, spune dr. Krystal Culler.



10. Nu are niciun sens să vizitezi pe cineva cu acest diagnostic

„Poate credeai că nu ai de ce să vizitezi pe cineva care suferă de Alzheimer pentru că oricum nu-și va aminti de tine, dar nu este deloc așa. Boala afectează pacienții în mod diferit, iar relațiile interumane sunt foarte complexe și au multiple semnificații. Chiar dacă cineva nu-și va aminti de tine în mod conștient, recunoașterea emoțională va funcționa întotdeauna la nivelul subconștientului. Este foarte important să menții relațiile cu persoanele care primesc acest diagnostic, atât pentru tine, cât și pentru binele lor”, recomandă dr.

Caleb Blacke, expert holistic și wellness.



11. Pacienții nu-și dau silința

„Se perpetuează impresia că pacienții nu fac tot ce pot pentru a se vindeca și că ar trebui împinși să facă mai mult. Din păcate lucrurile nu funcționează în acest mod. Creierul își pierde abilitățile și persoanele în cauză fac tot ce pot în acel moment. Ar fi mult mai benefic să ne modificăm reacțiile, în loc să credem că ar trebui să-i forțăm să încerce să-și revină”, explică dr. Christina Chartrand, medic geriatru.