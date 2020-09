Occidentul recunoaște că Igor Dodon este politicianul cu cele mai mari șanse la prezidențiale

Partenerii occidentali ai Republicii Moldova recunosc faptul că actualulșef al statului, Igor Dodon, are cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Totodată, aceștia declară că indiferent de rezultatele scrutinului, partidele de dreapta oricum vor trebui să formeze o coaliție cu PSRM. Despre aceasta Igor Dodon a povestit în cadrul emisiunii “Președintele Răspunde”.



„Eu am discuții cu mai mulți parteneri, inclusiv din Occident, care spun foarte clar – noi înțelegem că dvs aveți cele mai mari șanse să învingeți. Noi înțelegem că indiferent de ce se va întâmpla, dvs rămâneți liderul cu cea mai mare încredere din partea populației și aveți un bazin electoral foarte mare. Fără PSRM și liderul neformal al socialiștilor, adică Igor Dodon, va fi foarte dificil de creat majorități parlamentare, guverne, atât în următorii jumătate de an, cât și peste un an, doi sau trei”.



În acest context, Igor Dodon a chemat-o pe Maia Sandu, dar și pe alți contracandidați de dreapta, să nu se grăbească cu declarații, care, ulterior, ar putea să le șifoneze și mai tare imaginea.



„Nimic nu se uită. Și pe urmă alegătorii voștri o să vă întrebe: De ce ai fost așa de principial? Și stupid o să arate nu Dodon, dar dvs, când o să veniți și o să sărutați drapelul, când vă vom numi într-o funcție sau alta într-o eventuală coaliție”, a conchis președintele.