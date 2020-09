Igor Dodon propmite o campanie electorală corectă, fără atacuri, dar și fără panouri publicitare și dezbateri electorale

În acest an, Igor Dodon promite o campanie electorală deosebită față de cele precedente. Candidatul la funcția de președinte spune că nu va folosit billboard-urile, nu va merge cu mașina de serviciu și nu va participa la dezbateri electorale. În schimb, Igor Dodon va fi aproape de oameni. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei Ediții speciale la postul de televiziune Primul în Moldova.



„Eu cred că atunci când oamenii se confruntă cu secetă, se gândesc pandemie, cum să își rezolve problemele, dar aici panouri pe toate gardurile. Lucrul ăsta noi nu vom utiliza. Voi merge în toate raioanele, pe parcursul mandatului am fost de 2-3 ori, acum voi merge în campanie să discut cu oamenii. Minim 10-15 întrevederi pe zi, discuții cu oamenii, broșuri simple”, a spus președintele.



Igor Dodon se așteaptă ca în această campanie electorală va fi atacat de oponenții politici.



“Ei altă soluție nu au. Într-o luptă sinceră și fără noroi ei au puține șanse și sunt gata de această luptă și voi face față”, a spus președintele.



Totuși, șeful statului nu are de gând să răspundă cu aceeași monedă și nu va ataca oponenții politici.



“Dumnezeu să îi ierte. Nu vreau să intru în polemici, cine e mai bun, cine e mai rău. Oare va avea țara de câștigat de pe urma acestor polemici? Nu voi răspunde la toate tacurile, nota finală o vor da cetățenii. Nu voi construi o campanie electorală împotriva cuiva, va fi o campanie pentru oameni”, a spus Igor Dodon.