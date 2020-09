O uriașă navă nazistă a fost descoperită în largul coastelor Norvegiei, la 80 de ani de la dispariția sa

O navă germană scufundată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost găsită zăcând pe fundul apei la 80 de ani de la dispariția sa, în aprilie 1940. Dar nu istoricii, arheologii, pasionații de scufundări sau căutătorii de comori au găsit-o, ci angajații companiei publice de electricitate a Norvegiei.



Echipele Statnett, operatorul rețelei electrice publice din Norvegia, au avut parte de o mare surpriză. În largul coastelor norvegiene, la circa 488 de metri adâncime, zăcea o uriașă navă de război germană: un crucișător de 174 de metri lungime, botezat „Karlsruhe”, datând din al Doilea Război Mondial, relatează CNN.



Nava a fost găsită la circa 13 mile marine de Kristiansand, un oraș care a fost atacat la 9 aprilie 1940, când Germania nazistă a invadat Norvegia. Vasul, care a participat la operațiune, a fost lovit apoi de o torpilă trasă de un submarin britanic.



Nimeni nu știa unde se scufundase nava naziștilor



Frode Kvalø, arheolog și cercetător la Muzeul de Marină al Norvegiei, spune că vasul „Karlsruhe” a fost „singura navă de război de mare calibru a Germaniei care a fost pierdută în timpul atacului asupra Norvegiei, dar a cărei poziție a rămas necunoscută”. Despre această navă, dotată cu turbine cu aburi și cu nouă tunuri, se pomenea în cărțile de istorie, dar nimeni nu știa exact unde s-a scufundat.



Înainte de a se scufunda, „Karlsruhe” s-a aflat mai întâi sub focul artileriei din fortăreața din Odderøya, insula din apropiere de Kristiansand, apoi a fost atacată cu torpile de submarinul britanic Truant. Cum vasul suferise pagube importante, înșiși germanii au decis să-și distrugă nava, activând și ei încă o torpilă.



Însă în ciuda avariilor suferite, nava s-a păstrat incredibil de bine pe fundul marin, putând fi recunoscută. Chiar și zvastica nazistă a rămas vizibilă.



Nava nu s-a răsturnat, ci a rămas „în picioare”



Frode Kvalø este uluit, de asemenea, de poziția pe care o are Karlsruhe. În mod normal, o navă de asemenea proporții se răstoarnă atunci când este lovită. Or, „Karlsruhe” a fost găsită „în picioare”, cu tunurile îndreptate amenințător în apele mării.



Chiar dacă cercetările în jurul misterioasei epave au putut fi făcute abia în această vară, primele semne care indicau posibilitatea unei asemenea descoperiri au apărut acum trei ani.



Cum a fost descoperită nava „Karlsruhe”



În timpul unor lucrări de inspectare, un sonar al societății Stattnet a depistat, la 15 metri de cablul electric submarin ce leagă Norvegia de Danemarca, epava unei nave, însă compania recunoaște că nu se aștepta să dea peste o descoperire atât de importantă.



În această vară, inginerul Ole Petter Hobberstad a făcut cercetări suplimentare, cu ajutorul unui robot teleghidat. „Când rezultatele ne-au arătat că este o navă care a fost torpilată, am înțeles că era din timpul războiului. Iar când tunurile au devenit vizibile pe ecran, am realizat că este vorba de o navă de război uriașă”, a povestit inginerul.



Norvegia, cinci ani sub ocupație nazistă



Când a izbucnit, în septembrie 1939, Al Doilea Război Mondial, Norvegia s-a declarat neutră, dar Hitler a ordonat șapte luni mai târziu, în aprilie 1940, invadarea țării. Trupele germane au ocupat rapid Oslo, Bergen, Trondheim și Narvik. Sprijinită de forțele aliate, armata norvegiană a reușit să mai opună oarecare rezistență, dar naziștii au preluat total controlul în iunie 1940, ocupând Norvegia până la eliberarea din aprilie 1945.



Într-o carte publicată în același an cu invazia nazistă, amiralul german Otto Schenk a povestit despre episodul scufundării navei. El spune că era o ceață densă, iar „Karlsruhe” a fost atacată de artilerie de îndată ce a intrat într-un fiord de lângă Kristiansand. Ulterior a fost lovită de o torpilă britanică. În aceste condiții, comandantul german a dat ordinul scufundării crucișătorului.