Gripa sezonieră pe timp de pandemie de Covid-19

A început toamna calendaristică care, printre altele, ne aduce temperaturi mai joase si creșterea riscului de îmbolnăvire cu gripa sezonieră. În acest an noi ne vom confrunta pentru prima data cu o situație deosebită: gripa sezonieră va veni în coliziune directă cu pandemia de COVID-19.



Cum deosebim gripa sezonieră de infecția COVID-19?



Ambele infecții sunt provocate de viruși si se manifestă printr-un șir vast de simptome. Pentru sezonul de gripa 2020/2021 au fost identificați patru viruși gripali, pentru care a fost și propus spre elaborare un vaccin.



Daca analizăm șirul de simptome a acestor patru viruși gripali și încercăm să le comparăm cu simptomele COVID-19, vom descoperi ca ele sunt absolut identice și nu prea avem deosebiri majore pentru a diagnostica corect. Singura diferență este între perioada de incubație care este mai scurtă la virușii gripei sezoniere. Dar și acest indicator este dificil de aplicat, deoarece pentru COVID-19 sunt specifice multe cazuri de boală asimptomatică.



Una din soluții pentru diagnosticul diferențiat ar fi posibilitatea de efectuare a testelor de laborator pentru toți virușii gripali și coronavirusul de tip nou. Cu regret, în condițiile capacităților reduse de testare din țara noastră, aceste teste sunt problematice.



În concluzie, în condițiile coliziunii directe a infecțiilor provocate de virușii gripei sezoniere și COVID-19, prima sarcină de a stabili corect diagnosticul și a aplica un tratament corect, va fi una foarte complicată pentru medicii de familie.



Ce se produce când doi viruși se întâlnesc?



În situații, când o persoană contactează mai mulți viruși, în corpul lui se petrece o interferență a acestor viruși.



Drept rezultat se poate declanșa o formă gravă a bolii, iar persoana respectivă va deveni o sursă de infecție și va răspândi un coctail de viruși în mediul înconjurător, dacă nu va purta masca.



În unele cazuri, unul din viruși, care este mai puternic, poate inhiba activitatea virușilor mai slabi și domina tabloul clinic.



În cazul COVID-19 sunt foarte puține date despre modelul de interferență cu alți viruși. Și aici practic avem o necunoscută absolută.



Care soluții sunt reale și aplicabile în aceste condiții?



Profilaxia îmbolnăvirilor cu gripă sezonieră și masurile de protejare față de COVID-19 sunt practic singurele soluții accesibile în condițiile de pandemie în Moldova actualmente.



Profilaxia îmbolnăvirilor cu gripa sezonieră poate fi efectuată prin campanii de vaccinare cu vaccin de sezon pentru toate grupurile de risc și aici, în primul rând, sunt medicii, profesorii din școli, precum reprezentanții altor profesii expuse contactelor frecvente. Comunicarea coerentă la toate nivelele despre riscurile posibile în această situație deosebită este absolut necesară.



Deoarece pentru gripa sezonieră există medicamente antivirale cu eficiență confirmată, inclusiv în scopuri profilactice, crearea stocurilor acestor medicamente va permite eradicarea și izolarea focarelor potențiale, în special, în instituții de tip închis.



Măsurile de protecție individuală împotriva virusului COVID-19 vor ajuta și la controlul răspândirii gripei sezoniere. Masca va rămâne partenerul de nădejde pe această perioadă pentru fiecare cetățean responsabil.



Din aceste considerente se recomandă să urmărim zilnic starea de sănătate, să ne autoizolăm imediat ce avem primele simptome de răceală, să nu ne ocupam de autotratament și să apelăm la medic sau la farmacist pentru ajutor calificat.



Știința evoluează foarte rapid, și probabil că peste un an vor apărea vaccinuri combinate pentru COVID-19 și gripa sezonieră. În acest sezon însă ele lipsesc cu siguranță.



Este extrem de important să conștientizăm că suntem fiecare pe cont propriu în o situație unică în felul său. Omenirea nu a mai avut concomitent pandemie de virus foarte contagios suprapusă cu gripă sezonieră. Virușii gripei sezoniere din acest an, acum zece ani erau și ei din categoria virușilor pandemici, adică sunt destul de virulenți și contagioși încă.



Numai prin acțiuni consecvente și sistematice într-o comunitate consolidată și responsabilă o să reușim să supraviețuim aceste timpuri unice în felul lor și extrem de disruptive.