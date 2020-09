Mierea de albini, tema unui simpozion ştiinţific

Despre miere şi despre miracolul dăinuirii apiculturii în spaţiul nostru, folosirea produselor apicole în ritualurile creştine s-a discutat în premieră la un simpozion ştiinţific. Acesta a avut loc în Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului” din Rădenii Vechi şi a fost organizat de Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial şi Consiliul Raional Ungheni, relatează Mesager.



Lucrările simpozionului au fost anticipate de o expoziţie a produselor apicole. Iraida Ene din Măgurele a venit cu o adevărată farmacie.



„Mierea este un miracol pentru sănătate, dar când este amestecată cu plăntuţele din grădina noastră, sunt şi mai benefice. Am venit cu amestec din miere cu plante, săpun, cremă şi creme pentru accidente termice, cu oţet viu din miere şi cu tincturi din mai multe feluri de plante”, spune Irina Ene, apicultor.



Mândre de rezultatul muncii lor erau şi alte două gospodine din Floriţoaia Veche, Ungheni.



„Dulciurile sunt originale, dar în loc de zahar am pus miere, ca să fie mai delicate, mai naturale”. „De la bunica, de la mama am preluat aceste reţete”, spun gospodinele.



După ce au savurat deliciile din produse apicole, participanţii la simpozion au discutat despre albinărit.



„Lumea a întrebat de unde vine albina pe locurile noastre. De multe milioane de ani vine, de când au apărut florile şi copacii. Ele trebuiau polenizate, altfel nu mai era astăzi viaţa, nu mai erau fructe, legume”, spune doctorul în etnologie Tudor Colac.



Cele mai valoroase comunicări prezentate la simpozion vor fi publicate într-o revistă ştiinţifică a Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.