Lecţii în aer liber, dezinfectant în ghiozdan şi pe bancă, marcaje peste tot şi voci care atenţionează - Purtaţi mască, depărtaţi-vă unul de celălalt, nu vă atingeţi. Aşa arată o zi de şcoală, în 2020, an marcat de pandemie. Este o presiunea mare asupra elevilor şi profesorilor, iar regulile sunt greu de respectat. La Liceul Vasile Alecsandri din Chişinău s-a a optat pentru modelul unu de învătământ - lecţiile se desfăşoară zi de zi. Este un efort mare de a face totul corect cu resurse limitate.



Aproape de ora opt începe agitaţia în preajma Liceului Vasile Alecsandri din Chişinău. Elevii se grăbesc la ore iar la intrare îi aşteaptă cel ce la verifică temperatura. Iar dacă nu au mască, li se oferă una.



„Am avut un caz de ferbră, imediat am anunţat părinţii, l-am aşezat în izolator, dar este adevărat că copilul era emoţionat şi pe urmă s-a coborât”, a spus DANIELA VACARCIUC, director, Liceul Vasile Alecsandri, Chişinău.



Elevii merg spre clase urmând indicatoarele. Pe uşa este lipit un grafic care le arată locul în bancă. La ore, elevii şi profesorii trebuie să respecte mai multe reguli.



Unele clase fac ore în curtea şcolii sau chiar în parcul din apropiere.



În timpul pauzelor, care au devenit mai lungi,se face dezinfecţia. Peste tot se aude o voce care reaminteşte măsurile de prevenire a virusului.



„Avem un punct medical bine dotat, am izolator, dar nu avem angajat acolo. Desigur că e nevoie de mai multe cadre şi personalul auxiliar trebuie să dezinfectezem asta e muncă care intră în fişa lui de post”, a spus DANIELA VACARCIUC, director, Liceul Vasile Alecsandri, Chişinău.



Directorul implică toţi profesorii pentru a face faţă provocărilor cu resursele pe care le are la dispoziţie. Instituţia şcolară este frecventată de 360 de elevi.