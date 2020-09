Aloe vera este o plantă suculentă folosită în cadrul medicinei încă din Egiptul Antic. Atât sucul inodor din partea interioară a frunzei, cât și gelul de culoare gălbuie și cu gust amar au proprietăți medicinale.



Sucul de aloe vera este de obicei administrat pe cale orală, în timp ce gelul de aloe vera este aplicat pe piele.

Iată care sunt beneficiile pe care le aduce aloe vera sănătății!



Ce beneficii pentru sănătate are aloe vera?



Aloe vera este o plantă frecvent utilizată în medicina tradițională pentru tratarea afecțiunilor cutanate. În medicina ayurvedică, se spune că are un efect de răcire care echilibrează agravarea pitta dosha. În medicina tradițională chineză, gustul amar al gelului și proprietățile de răcire sunt considerate a fi benefice pentru afecțiunile ficatului și intestinelor.



Când se aplică local, gelul de aloe vera are un efect hidratant și emolient. Producătorii de cosmetice profită adesea de această proprietate prin includerea substanțelor derivate din aloe vera în produsele de machiaj, săpunuri, produsele cu protecție solară, cremele de bărbierit și șampoane.



Există chiar și șervețele faciale cu aloe vera, care sunt realizate pentru a reduce iritația nasului cauzată de ștergerea excesivă în timpul unei răceli.



Cum poți folosi aloe vera?



Gelul de aloe vera este adesea aplicat pe piele pentru a trata arsurile solare, arsurile în general și eczemele. Acesta are un efect calmant care poate ajuta la tratarea herpesului genital, a reacțiilor cutanate induse de radiații, de iedera otrăvitoare. Unele persoane susțin că aloe vera poate chiar să accelereze vindecarea rănilor și să reducă severitatea psoriazisului.



Când este administrată oral ca un suc sau un supliment alimentar, efectele laxative ale aloe vera pot ajuta la ameliorarea constipației. Se crede, de asemenea, că poate ajuta în tratamentul ulcerului peptic, a bolii Crohn și a colitei.

S-a sugerat chiar că aloe vera poate ajuta la normalizarea nivelului de zahăr din sânge în cazul persoanelor cu diabet zaharat. În cea mai mare parte, dovezile care susțin aceste afirmații sunt împărțite.



Cum poate fi folosită aloe vera pentru arsuri și răni?



Una dintre cele mai populare utilizări ale gelului de aloe vera este de a ajuta la vindecarea arsurilor solare, a arsurilor, a dermatitei de contact și a tăieturilor și rănilor minore. Gelul proaspăt extras are un efect de răcire, care poate oferi o ameliorare pe termen scurt a durerii și a mâncărimilor. Un studiu din 2012 care a analizat alte șapte studii clinice ce investigau utilizarea aloe vera în tratarea arsurilor, hemoroidectomiilor și biopsiilor cutanate nu a descoperit dovezi cum că aloe vera ar ajuta la vindecarea rănilor acute sau cronice.



Aceleași rezultate au fost observate în studiile care au analizat acțiunea aloe vera în cazul persoanelor cu psoriazis în plăci. Un studiu restrâns din Danemarca ce a implicat 41 de pacienți a concluzionat că gelul de aloe vera, aplicat de două ori pe zi timp de o lună, a fost mai puțin eficace decât un medicament placebo în ameliorarea simptomelor psoriazisului.



Ce efect are aloe vera în ceea ce privește boala inflamatorie intestinală?



Boala inflamatorie intestinală este un complex de tulburări digestive compuse din colită ulcerativă și boala Crohn. Dintre cele două, colita ulcerativă este considerată a fi mai gravă, cu simptome variind de la crampe abdominale și durere până la diaree sângeroasă și sângerări rectale.



Un studiu din Anglia, care a implicat 44 de pacienți cu colită ulcerativă ușoară spre moderată, a concluzionat că o soluție diluată de gel de aloe vera de două ori pe zi a îmbunătățit simptomele pentru majoritatea persoanelor după patru săptămâni. Potrivit cercetătorilor, nouă persoane au avut parte de o remisie completă, 11 au avut parte de o ameliorare a simptomelor, iar 14 persoane au reacționat la tratament.