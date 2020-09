10 lucruri pe care nu e indicat să le faci înainte de culcare

Potrivit statisticilor, aproximativ 27% dintre oameni au probleme permanente legate de somn, iar 73% se confruntă ocazional cu acestea.



Cauzele tulburărilor de somn nu sunt întotdeauna legate de problemele de sănătate. Unele obiceiuri de seară care par destul de normale pentru noi pot avea, de fapt, un impact negativ asupra somnului nostru, provocând chiar insomnie.



Iată 10 lucruri la care ar trebui să renunţi înainte de culcare dacă vrei să ai un somn de calitate şi să te odihneşti:



Fumatul

La fel ca şi cofeina, nicotina are un efect stimulativ asupra organismului. Îţi măreşte bătăile inimii şi tensiunea arterială şi stimulează activitatea cerebrală. Toate acestea nu contribuie la un somn sănătos. Chiar dacă adormi, calitatea somnului nu va fi una satisfăcătoare. Fumătorii sunt mai predispuşi la insomnie decât persoanele care nu fumează. Dacă nu eşti dispus să renunţi la acest obicei nociv, încearcă măcar să nu fumezi cu o oră jumătate până la două ore înainte de a te culca. Acest lucru te va ajuta să adormi mai repede, iar somnul să fie mai bun.



Sportul

În general, exerciţiile fizice au un efect pozitiv asupra somnului, deoarece ne ajută să adormim mai repede şi scade nivelul de stres. Dar funcţionează doar dacă termin antrenamentul cu 3-4 ore(sau chiat 6) înainte de a merge la culcare.

Dacă tocmai te-ai întors de la sală şi vrei să dormi, energia din corp nu te va lăsa, mai ales dacă faci un duş fierbinte înainte care activează sistemul nervos.



Consumul de apă

O cantitate mică de lichide înainte de somn este bună pentru organism. Dar dacă bei prea multă apă, probabil te vei trezi noapte şi vei avea pungi sub ochi a doua zi dimineaţa. Nu înseamnă că nu trebuie să bei deloc apă seara, trebuie doar să testezi şi să descoperi cantitatea adecvată de lochid care nu îţi va provoca astfel de probleme. Medicii spun că, în general, un pahar şi jumătate de apă e norma pentru majoritatea oamenilor.



Moţăiala

Un pui de somn, precum şi sportul, poate avea un efect pozitiv asupra somnului dacă alegi momentul potrivit. Pentru a dormi bine noaptea, ar trebui să dormi puţin între orele 13:00 şi 16:00. Dacă adormi după-amiaza, îţi ruinezi rutina zilnică, ceea ce înseamnă că va fi dificil să adormi noaptea. Cu toate acestea, chiar şi un pui de somn în timpul zilei îţi poate strica somnul de noapte. Pentru a reduce din efectele negative ale acestuia, încearcă să nu moţăi mai mult de o oră şi jumătate şi să ai grijă să o faci la aceeaşi oră.

Persoanelor care suferă de insomnie nu li se recomandă acest somn scurt.



Activităţile creative

Arta este considerată adesea o modalitate bună de odihnă, dar acest lucru nu e valabil atunci când vine vorba de tipul de odihnă de care ai nevoie înainte de a merge la culcare. Dacă desenezi, scrii sau cânţi la un instrument, creierul va fi foarte activ. De aceea, dacă stai până târziu, e posibil să nu mai adormi până dimineaţa. Activităţile creative necesită mult efort. Pentru a se linişti, creierul are nevoie de ceva timp. De aceea este mai bine să eviţi orice activitate solicitantă a creierului cu o oră înainte de a merge la culcare. În schimb, poţi citi sau medita!



Gadgeturile

Se recomandă să opreşti laptopul şi telefonul, deoarece aceste dispozitive emit o lumină care cauzează somnului. De asemenea, este mai bine să eviţi folosirea telefonului şi să citeşti o carte înainte de culcare, în schimb. Poţi alege o carte tipărită sau un dispozitiv electronic special care este mai puţin dăunător pentru ochi şi pentru somn. De asemenea, ar trebui să nu lucrezi seara, altfel există riscul să petreci multe ore treaz în pat gândindu-te la toate sarcinile.

Trebuie să îţi goleşti mintea şi să îţi faci un plan pentru ziua de mâine.



Pastilele

Dacă îţi este teamă că nu poţi să adormi, poţi lua doar pastile de dormit. Alte tipuri de medicamente se recomandă să fie luate în prima parte a zilei. Unele antidepresive au efect de somnifere, iar altele doar îţi trezesc sistemul nervos. De asemenea, analgezicele nu contribuie la un somn sănătos. Dacă trebuie să iei anumite pastile, cere sfatul medicului cu privire la momentul potrivit pentru a face acest lucru. Trebuie să te familiarizezi cu toate efectele secundare ale medicamentelor, deoarece majoritatea provoacă tulburări de somn.



Starea de nervozitate

Emoţiile de acest gen nu sunt benefice pentru somn. Dacă urmăreşti ştirile sau dacă te cerţi cu cineva înainte de a te culca, să nu te surprindă dacă nu poţi adormi. Chiar şi lucrurile mai inofensive pot cauza probleme de somn, cum ar fi: o carte tristă sau înfricoşătoare. Nici emoţiile pozitive nu sunt prea bune, deoarece poţi fi prea entuziasmat după un joc de fotbal important sau după o conversaţie interesantă cu un prieten. Trebuie să te asiguri că ai mintea liniştită şi relaxată înainte de somn.

Încearcă să dai piept cu tot ceea ce îţi provoacă trăiri intense cel puţin cu o oră înainte de culcare.



Duşuri fierbinţi

Mulţi oameni cred că o baie fierbinte contribuie la un somn bun. Temperatura ridicată a apei cauzează probleme de somn şi afectează pielea, deoarece stimulează fluxul sanguin către straturile superioare ale sale. Dacă faci un duş fierbinte care durează mai mult de 10 minute, atunci vei curăţa stratul natural de grăsime şi pielea va deveni mai vulnerabilă.



Dormitul cu animale de companie

Mulţi stăpâni de animale preferă să doarmă cu ele în pat, dar nu este un lucru bun. În primul rând, modul în care animalele dorm diferă de cel al oamenilor. Somnul animalelor este mai scurt şi ele îşi schimbă poziţiile mai des, de aceea rişti să te trezeşti în timpul nopţii. În al doilea rând, pielea şi blana lor pot avea un efect negativ asupra sănătăţii generale şi a somnului, chiar dacă nu eşti alergic la animale.