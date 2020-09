Loboda, o plantă de sezon pe care trebuie să o consumi

Are un conţinut ridicat de vitamina C, antioxidanţi şi clorofilă, cu un efect puternic de curăţare a corpului de toxine.



Are o cantitate dublă de vitamina C în comparaţie cu spanacul şi lămâia, de aceea loboda este considerată o plantă minune pentru sistemul imunitar.



De asemenea, consumul de lobodă are un efect benefic asupra ficatului, a rinichilor şi a plămânilor. Deoarece are un conţinut mare de fibre şi o mulţime de nutrienţi, loboda ajută la digestie şi vindecă durerile de stomac.



Persoanele care suferă de litiază biliară (pietre la rinichi) trebuie să o consume de moderaţie, deoarece loboda conţine acid oxalic care poate favoriza formarea pietrelor.



O poţi folosi pentru a prepara salate de crudităţi, la ciorbe, tocăniţe, plăcinte, dar şi sucuri proaspăt amestecate în blender.