Un preot din Ungheni riscă amendă pentru că a arborat drapelul României pe clopotniță

Parohul bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Romanovca, raionul Ungheni, aflată sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei, riscă să fie sancționat pentru faptul că a arborat luni, 31 august, drapelul R. Moldova și cel al României pe clopotniță.

Poliția a mers miercuri, 2 septembrie, la acesta, cerându-i să coboare steagurile, iar preotul se împotrivește, susținând că nu consideră că a făcut vreo încălcare.

„Am pus pe clopotniță drapelul R. Moldova și cel al României. Poliția mă obligă să cobor drapelul României, mi s-a spus că nu am dreptul. Îmi face proces-verbal, eu nu sunt de acord, eu nu cobor niciun drapel, deoarece parohia noastră aparține Patriarhiei Române, suntem în Mitropolia Basarabiei, aceasta este biserica neamului și eu sunt împotrivă. Eu categoric nu cobor.

Trăim într-o țară civilizată, democratică, eu am slujit la o parohie ortodoxă română și în Italia, acolo stătea steagul Italiei și al României și nimeni nu se anină, numai în țara noastră se anină de acest lucru. Eu nu am nicio vină, sunt cetățean și al R. Moldova, și al României, am tot dreptul”, a declarat parohul Nicolae Tverdostup pentru sursa citată.

Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Ungheni, Cristina Vicol, a comunicat pentru ZdG că miercuri a fost înregistrată „informația telefonică despre faptul că pe biserică este arborat drapelul României”, astfel că un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului pentru a documenta cazul. Agentul constatator a pornit o procedură contravențională în temeiul art. 322, alin. (1) din Codul contravențional pentru încălcarea prevederilor art. 8, alin. (1) din Legea nr. 217 din 17.09.2010 și „se întreprind acțiuni de constatare”.