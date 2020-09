10 mituri despre răceală şi gripă în care nu ar trebui să mai crezi

De obicei, dăm vina pe aerul condiţionat, pe vânt şi pe temperaturile scăzute atunci când răcim.



Unii oameni cred că ar trebui să luăm antibiotice pentru a împiedica o răceală să se transforme în gripă. Alţii consideră că nu au cum să răcească mai mult de o dată pe sezon. Cele mai multe dintre informaţiile pe care le avem sunt false.



Care sunt cele mai comune 10 mituri despre răceală şi gripă?



O răceală se poate transforma în gripă



Răceala şi gripa sunt cauzare de virusuri diferite, astfel încât o boală nu se poate transforma în cealaltă. De obicei, oamenii confundă semnele timpurii ale acestor boli. Iată câteva caracteristici care te pot ajura să le diferenţiezi:



- O răceală începe treptat, cu durere în gât, durere de cap, febră şi nas înfundat. O persoană simte că răceşte în 3-5 zile. Gripa este însoţită de febră, cefalee, dureri musculare şi dureri spontane.

- Dacă eşti răcit, temperatura corpului nu creşte de obicei, sau creşte doar puţin. Dacă ai gripă, temperatura creşte până la 38° C sau chiar mai mult.



- Nu strănuţi prea mult în timpul gripei, acesta este un simptom al răcelii.



Poţi trata o răceală cu antibiotice



Antibioticele nu pot învinge un virus deoarece structura lui diferă de o boală bacteriană. Mai mult, antibioticele pot înrăutăţi lucrurile, simptomele răcelii nu vor dispărea şi virusul va continua să se răspândească. De asemenea, este interzisă administrarea antibioticelor preventiv. Rezultatul va fi contrar: sistemul imunitar va scădea şi vei crea un mediu bun ca virusul să prospere. În timp, medicamentul devine mai puţin eficient deoarece bacteriile vin în contact cu antibioticele, ele se pot schimba pentru a supravieţui.



Poţi să nu tratezi o răceală



De regulă, simptomele răcelii durează 3 zile, Dare, dacă aştepţi şi nu tratezi răceala, poţi avea complicaţii sau poţi resimiţi simtomele pentru o perioadă mai lungă. Trebuie să acorzi o atenţie deosebită dacă întâmpini probleme de respiraţie.



Nu trebuie să îţi iei concediu dacă ai răcit



Mulţi oameni continuă să muncească chiar dacă nu se simt bine, Există, de asemenea, convingerea că, dacă nu te relaxezi, răceala va dispărea mai repede. De fapt, procesul de recuperare va fi mai lent. Este mai bine să stai acasă 1-2 zile şi apoi să te întorci la serviciu. Un alt motiv pentru a sta acasă este faptul că eşti contagios în primele zile şi poţi infecta alte persoane.



Ar trebui să stai la pat



Dacă eşti răcit şi rămâi în pat toată ziua, poţi suferi de bronşită sau pneumonie. În plus, circulaţia sângelui scade. Desgur, nu trebuie să mergi la sala de sport imediat ce te simţi puţin mai bine, dar o altă activitate nu îţi va face niciun rău.



Aerul rece poate provoca răceala



Poţi să răceşti doar dacă intri în contact cu un virus. Nu există niciun motiv să dai vina pe vânt sau pe aerul condiţionat. Ceea ce se întâmplă cu adevărat, de fapt, este că aerul rece usucă membrana mucoasă şi este dificil pentru organsim să se protejeze de viruşi.



Dacă ieşi afară cu părul ud, vei răci



Părul ud, precum şi vântul sau ploaia nu pot provoca răceală sau gripă.

Există 3 moduri de a lua un virus. Nu uita că viruşii sunt destul de puternici şi ei supravieţuiesc:



- mai mult de 7 zile pe suprafeţe din interior

- aproximativ 12 ore pe haine, tapişerie sau hârtie

- câteva minute sau o oră pe mâini

- 6 ore pe mânerul uşii



Desigur, nu se recomandă să ieşi cu părul umed, deoarece vremea rece slăbeşte sistemul imunitar şi te face mai vulnerabil la viruşi.



Poţi să răceşti doar o dată pe sezon



Vestea bună este că este foarte puţin probabil să răceşti de două ori la fel. Răcelile sunt cauzate de viruşi şi atunci când sistemul imunitar se luptă cu unul singur, acesta construieşte anticorpi împotriva acestuia. Dar, există mai mult de 200 de viruşi care provoacă răceli, deci există riscul să te poţi îmbolnăvi de două ori.



O răceală se poate vindeca într-o zi



Există oameni care cred că dacă iau diferite pastile, vor reuşi să se vindece de răceală într-o singură zi.

Dar, acesta este un mit periculos. Organismul are nevoie de timp pentru a se recupera şi dacă iei medicamente care doar ameliorează simptomele, acestea afectează inima şi consecinţele pot fi cu adevărat grave. De asemenea, trebuie să fii atent cu medicamentele care conţin paracetamol: o doză în exces poate duce la insuficienţă hepatică.



Trebuie să scapi de toate simptomele înainte de a reveni la o viaţă normală



O tuse post-virală şi nasul înfundat pot ţine până la 4 săptămâni, astfel încât nu e nevoie să aştepţi până când toate simptomele dispar. Dacă te simţi vine, poţi reveni la viaţa ta normală.