Alimentele care menţin dinţii sănătoşi

Dieta are un rol esenţial pentru sănătatea orală. Află de la un medic stomatolog ce alimente te ajută să-ţi menţii dinţii sănătoşi!



La fel cum ştim că trebuie să ne ferim de alimente precum dulciuri, sucuri carbogazoase, deoarece afectează sănătatea danturii, tot aşa trebuie să cunoşti care sunt acele alimente cu rol protector şi care menţin dinţii sănătoşi. De exemplu, merele nu numai că nu dăunează dinţilor, dar pot să şi ajute la curăţarea lor, prevenind apariţia problemelor dentare.



Medicul Mihaela Dan ne explică ce nutrienţi sunt esenţiali pentru sănătatea dinţilor şi în ce alimente îi găsim:



1. Calciul şi fosforul

Pentru că smalţul dinţilor este puternic afectat de alimentele acide şi băuturile pe care le consumăm trebuie să ştii că sursele bogate în calciu şi fosfor sunt esenţiale pentru a avea dinţii sănătoşi.

„Cele mai bune surse de calciu sunt iaurtul, brânza, fructele de mare, laptele, tofu, iar cele mai bogate surse de fosfor sunt seminţele de dovleac, peştele, carnea roşie, ouăle.

Nucile sunt pline de beneficii pentru dinţi, fiind cunoscut faptul că sunt bogate în calciu şi fosfor. La fel de benefice sunt şi migdalele, nucile de Brazilia şi caju, care ajută la lupta împotriva bacteriilor ce provoacă apariţia cariilor dentare”, explică dr. Mihaela Dan, medic specialist ortodont în cadrul Clinicii Orto-Implant Expert.



2. Vitamina D

Ea ajută la o absorbţie eficientă a calciului, atât de necesar pentru o dantură sănătoasă. Cinci până la treizeci de minute de stat la soare, măcar în 2-3 zile pe săptămână, te ajută să obţii necesarul de vitamina D.

De asemenea, trebuie să te asiguri că mănânci gălbenuşuri de ou şi ulei din ficat de cod, două dintre cele mai bune surse de vitamina D.



3. Vitamina C

Este importantă pentru că întăreşte vasele de sânge, reduce inflamaţia şi ajută astfel gingiile să rămână sănătoase, explică medicul specialist. „Vitamina C are, de asemenea, un rol important în producerea de colagen, o proteină cheie indispensabilă în lupta împotriva bolii parodontale. În lipsa ei, gingiile devin sensibile în faţa bacteriilor care cauzează boli parodontale.

Pentru a asigura un aport optim de vitamina C este recomandat să includem în alimentaţie ardei gras, portocale, kiwi, căpşuni, broccoli sau varză creaţă”, recomandă dr. Mihaela Dan.



4. Acidul folic

Nu uita nici de verdeţurile pe care trebuie să le consumi zilnic, deoarece sunt benefice pentru sănătatea dinţilor. Consumă spanac, varză, pătrunjel, mărar, rucola, salată verde şi orice alte verdeţuri preferi, deoarece ele furnizează calciu, acid folic şi vitamina B.



4. Antioxidanţii

Aceştia lupta împotriva bacteriilor care cauzează inflamaţii şi boli parodontale, având un rol important în protejarea gingiilor şi a altor ţesuturi în faţa deteriorării celulelor şi dezvoltării infecţiilor bacteriene.

Potrivit specialistului, cele mai bune surse de antioxidanţi sunt fructele şi legumele (mere, fructe de pădure, struguri, stafide), nuci, fasole şi ceaiul verde şi negru. Ceaiul, de asemenea, tinde să fie bogat în fluorură, despre care se ştie că este necesară pentru a avea dinţi sănătoşi.



5. Probioticele

Aceste bacterii bune pot ajuta la diminuarea plăcii bacteriene şi menţinerea gingiilor sănătoase. Consumă iaurt fermentat, lapte bătut, varză murată şi chefir.

Chiar şi după ce mânânci cele mai sănătoase alimente din această listă, este întotdeauna recomandat să cureţi dinţii de resturi alimentare, zaharuri şi acizi. Perierea, desigur, ar trebui să fie un obicei nelipsit după masă, dar în cazul în care nu se poate realiza imediat, o gumă poate reprezenta o soluţie temporară.