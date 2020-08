Cine nu ar trebui să mănînce niciodată ciocolată neagră

O cantitate de ciocolată neagră consumată cu moderaţie este benefică pentru sănătate, susţin nutriţioniştii. Dar tot ei atrag atenţia că nu oricine se poate bucura de acest dulce pe bază de cacao şi zahăr.



Nu mai e un secret că ciocolata neagră este un aliment sănătos. Cu toate acestea trebuie să avem în vedere un aspect foarte important: ciocolata neagră este un aliment cu o densitate energetică foarte mare.



Profesorul doctor Nicolae Hîncu, în volumul „Abecedar de nutriţie“, confirmă acest lucru: „Deşi ciocolata neagră are mai multe calorii, aduse din lipide vegetale (cacao), este mai sănătoasă decît cea albă sau cea cu lapte. Adaosul de arahide sau stafide creşte aportul caloric deja foarte mare“, scrie Adevărul.



Iată argumentul pentru care persoanele care vor să slăbească nu ar trebui să consume ciocolată neagră sau orice alt fel de ciocolată. Reţineţi că 100 de grame de ciocolată neagră (minimum 35% cacao şi 55-65% zahăr) conţin 550 de calorii.



Ciocolata conţine teobromină, o substanţă asemănătoare cafeinei, cu efect stimulator asupra sistemului nervos central. De aceea, ciocolata nu este recomandată, sub nicio formă, copiilor cu vîrsta sub 3 ani sau celor care prezintă ADHD (sindrom de hiperactivitate şi deficit de atenţie).



Şi femeile care alăptează este bine să se abţină de la consumul de ciocolată, mai ales cea cu un conţinut bogat de cacao, deoarece substanţa psiho-stimulantă poate trece în laptele matern.



Tot din cauza efectului stimulant asupra sistemului nervos central, ciocolata nu ar trebui să intre în dieta persoanelor predispuse la insomnii, iar din acest punct de vedere, nicidecum nu ar trebui consumată după-amiază şi seara.