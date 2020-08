16 beneficii uimitoare ale coriandrului

Coriandrul aduce beneficii pentru sănătate în cazul inflamaţiei pielii, nivelurilor ridicate ale colesterolului, diaree, ulceraţii la nivelul gurii, anemie, indigestie, tulburări menstruale, variolă, conjunctivită, afecţiuni ale pielii şi oscilaţii ale glicemiei.



Ce este coriandrul?

Coriandrul este o plantă folosită pe scară largă în întreaga lume ca şi condiment, garnitură sau decor pentru diverse mâncăruri. Frunzele şi fructele sale au o aromă plăcută şi uşor de recunoscut. Se foloseşte în mod obişnuit crud sau uscat.



Informaţii nutriţionale

Coriandrul aduce multe beneficii sănătăţii, însă marea majoritate a oamenilor nu le cunosc. Are 11 componente ale uleiurilor esenţiale, 6 tipuri de acizi (inclusiv acidul ascorbic, adică vitamina C), minerale şi vitamine, fiecare având o serie de proprietăţi benefice.



Beneficiile pentru sănătate ale coriandrului sunt:



Reduce inflamaţia pielii

Cineola, una dintre cele 11 componente ale uleiurilor esenţiale, şi acidul linoleic sunt prezente în coriandru şi au proprietăţi antireumatice şi antiartritice. Ele ajută la reducerea umflăturilor cauzate de cele două afecţiuni. Pentru inflamaţia cauzată de disfuncţia renală sau anemie este, de asemenea, util pentru că unele componente pe care le conţine contribuie la inducerea urinării şi eliberarea excesului de apă din organism.

Reducerea inflamaţiei pielii poate duce la reducerea disconfortului şi îmbunătăţirea aspectului pielii.



Beneficii coriandru: Afecţiuni ale pielii

Proprietăţile dezinfectante, detoxifiante, antiseptice, antifungice şi antioxidante ale coriandrului sunt ideale pentru curăţarea pielii în cazul eczemelor, uscăciunii sau a infecţiilor fungice.



Nivelul scăzut al colesterolului

Unii dintre acizii prezenți în coriandru, cum ar fi acidul linoleic, acidul oleic, acidul palmitic, acidul stearic și acidul ascorbic (vitamina C) sunt foarte eficienți în reducerea nivelului de colesterol din sânge. De asemenea, aceştia reduc nivelul depunerii colesterolului rău (LDL) de-a lungul pereților interiori ai arterelor și venelor, ceea ce poate duce la probleme cardiovasculare grave, cum ar fi arteroscleroza, atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale. Mai important, coriandrul ajută la creșterea nivelului colesterolului sănătos (HDL), care funcționează ca o linie de apărare preventivă împotriva unui număr de condiții periculoase.



Tratament pentru diaree

Unele componente ale uleiurilor esențiale găsite în coriandru, cum ar fi Borneol și Linalool, ajută la digestie, funcționarea corectă a ficatului și a intestinelor, contribuind totodată la reducerea diareei. De asemenea, este util în tratarea diareei cauzată de acțiunea microbiană și fungică, deoarece componente precum Cineole, Borneol, Limonen, Alfa-pinen și beta-federen au efecte antibacteriene. Coriandrul este, de asemenea, tot mai popular ca mijloc de prevenire a grețurilor, vărsăturilor și a altor tulburări de stomac. În plus, frunzele proaspete de coriandru sunt aperitive excelente pentru a pregăti intestinele pentru o masă bogată.



Beneficii coriandru: Reglează presiunea sanguină

Consumul de coriandru s-a dovedit a reduce pozitiv tensiunea arterială la mulți pacienți care suferă de hipertensiune arterială. Interacțiunea dintre ionii de calciu și colinergic, cunoscut mai des ca acetilcolină, relaxează tensiunea vaselor de sânge, reducând astfel șansele unui număr de afecțiuni cardiovasculare, inclusiv infarct miocardic și accidente vasculare cerebrale.



Tratamentul ulceraţiilor bucale

Citronelolul, o componentă a uleiurilor esențiale din coriandru, este un excelent antiseptic.

În plus, alte componente au efecte antimicrobiene și de vindecare care previn înrăutăţirea rănilor. Acestea ajută la accelerarea procesului de vindecare a ulceraţiilor și, de asemenea, împrospătează respirația. Coriandrul este adesea folosit ca o componentă antiseptică a pastelor de dinți naturale. De fapt, înainte de inventarea pastei de dinți, oamenii ar fi mestecat semințe de coriandru pentru a reduce respirația urât mirositoare!



Beneficii coriandru: Previne anemia

Are un conținut ridicat de fier, care ajută direct persoanele care suferă de anemie. Conținutul scăzut de fier din sânge poate duce la respirație îngreunată, palpitații ale inimii, oboseala extremă și scăderea funcțiilor cognitive. De asemenea, fierul crește nivelul de energie și forță și îmbunătăţeşte sănătatea oaselor.



Proprietăți anti-alergice

Coriandrul are proprietăți antihistaminice care pot reduce afecțiunile inconfortabile ale alergiilor sezoniere și ale rinitei.

Uleiul de coriandru poate fi de asemenea utilizat pentru a reduce reacțiile alergice la contactul cu plantele, insectele, alimentele și alte substanțe care pot provoca reacții alergice la nivelul pielii sau când sunt consumate. Pe plan intern, poate preveni anafilaxia, urticaria și inflamaţia periculoasă a gâtului și a glandelor.



Protecţie contra infecţiei cu Salmonella

Salmonella este una dintre cele mai periculoase cauze ale bolilor provocate de alimente. Coriandru are nivele neobișnuit de mari de dodecenal, un compus natural care este de două ori mai puternic decât un antibiotic folosit în tratamentul principal pentru boala bazată pe salmonella. Prin adăugarea de coriandru în dieta normală, vă protejați corpul de tulburările oribile și chiar fatale, legate de această bacterie mortală. Coriandrul se găsește frecvent în salsa pentru a adăuga aromă.



Îmbunătăţeşte sănătatea osoasă

Ca o sursă bogată de calciu, coriandrul este foarte important pentru persoanele care doresc să-şi protejeze oaselor. Calciul și alte minerale esențiale găsite în coriandru sunt componente integrale ale regenerării osoase și durabilității, precum și în prevenirea degradării osoase, atât de frecvent asociată cu boli debilitante precum osteoporoza.

Calciul este prezent în special în frunzele centrale de coriandru!



Ajută digestia

Coriandru, datorită aromelor bogate din uleiurile sale esențiale, ajută la secreția corespunzătoare a enzimelor și sucurilor digestive din stomac, stimulând astfel digestia și mișcarea peristaltică. Este, de asemenea, util în tratarea tulburărilor de alimentație cum ar fi anorexia. Pe lângă aroma plăcută a coriandrului, are anumite calități stimulatoare, derivate din mineralele și neurotransmițătorii care sunt stimulați atunci când coriandrul este ingerat. Studiile au arătat că dispepsia (indigestia) este redusă dacă coriandrul este adăugat regulat în dietă. Pentru copiii mici, care au o șansă mai mare decât adulţii de a dezvolta colici, cantități mici de coriandru în dieta lor pot rezolva problema rapid!



Videcă variola

Uleiurile esențiale din coriandru sunt bogate în componente și acizi antimicrobieni, antioxidanți, antiinfecțioși și detoxifianti.

Prezența vitaminei C și a fierului întărește și sistemul imunitar. Aceste proprietăți ajută la prevenirea și vindecarea variolei, reduce durerea şi are un efect calmant asupra pacienților cu variolă.



Previne tulburările menstruale

Coriandrul este un stimulent natural și reglează secreția glandelor endocrine, acest impact hormonal ajutând la reglarea ciclurilor menstruale și reducerea durerii asociate în timpul acestei perioade.



Îngrijirea ochilor

Coriandrul este încărcat cu antioxidanți, vitamina A, vitamina C și minerale precum fosforul, care previne tulburările de vedere, degenerescența maculară și reduce stresul de la nivelul ochilor. Există, de asemenea, beta-caroten în frunze, care împiedică o serie de alte boli care afectează ochiul și pot chiar inversa efectele degradării vederii la pacienții în vârstă.



Tratează conjunctivita

Coriandrul este un dezinfectant foarte bun și are proprietăți antimicrobiene care protejează ochii de bolile contagioase precum conjunctivita.

Uleiul de coriandru este unul dintre componentele fundamentale ale unui număr de produse pentru îngrijirea ochilor.



Ţine sub control diabetul

Datorită efectului stimulativ al coriandrului asupra glandelor endocrine, secreția de insulină este crescută de pancreas, ceea ce duce la creșterea nivelului de insulină din sânge. Aceasta reglementează asimilarea și absorbția adecvată a zahărului și scăderea nivelului de zahăr din sânge.



Alte beneficii

Coriandrul ajută la vindecarea ulcerului, inflamației, spasmelor, în timp ce acționează ca un expectorant și protejează ficatul. Este anticarcinogen, anticonvulsivant, antihistaminic și hipnotic. Coriandru este considerat a fi un afrodisiac natural și a fost folosit pe scară largă în anumite combinații cu alte plante pentru a spori libidoul unei persoane.



Contraindicaţii

Aproape ca orice aliment, există un pericol de reacție alergică şi în cazul codriandrului, foarte rar el poate fi iritant pentru piele. Unul dintre cele mai neobișnuite efecte secundare este că unii pacienți se plâng de sensibilitatea la soare, ceea ce ar putea duce ulterior la cancer de piele pe termen lung.

Una dintre cele mai neobișnuite efecte secundare este că unii pacienți se plâng de sensibilitatea la soare, iar consumul excesiv de coriandru îi face mai sensibili la arsurile solare, ceea ce ar putea duce ulterior la cancer de piele pe termen lung.

Femeile însărcinate nu ar trebui să consume coriandru, deși unele femei au afirmat că le crește producția de lapte matern.

Cel mai bine este să fii în siguranță, așa că vorbește cu un doctor înainte de a adăuga coriandru în dieta ta!