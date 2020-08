10 beneficii mai puțin știute pe care le au algele marine

Algele marine sunt bogate în compuși minerali care ajută la regenerarea țesuturilor și a pielii. Beneficiile lor medicale și cosmetice sunt mai puțin apreciate la noi, dar ele reprezintă o sursă importantă pentru sănătatea și frumusețea ta.



Japonezii fac salate delicioase cu alge, francezii le folosesc foarte des în produsele cosmetice antiaging, iar în Anglia se consumă în diverse preparate, inclusiv în pâine.



Algele marine, crude sau uscate, sunt o sursă bogată de minerale, săruri și oligoelemente care ajută la regenerarea pielii și susțin imunitatea organismului, vasele de sânge și buna funcționare a inimii. Iată 10 beneficii importante ale algelor pentru care sunt tot mai apreciate și folosite în diverse terapii.



Cele mai importante beneficii ale algelor



1. Algele marine sunt, poate, organismele vegetale cele mai bogate în compuși minerali.

Ele conțin microelemente din iod, brom, magneziu, potasiu, sodiu, calciu, fosfor, sulf, clor, cupru, siliciu.



2. Varietatea de vitamine care se găsește în alge este surprinzător de bogată. Algele conțin vitaminele A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K și PP. Ele reprezintă o sursă proteică importantă, fiind adesea considerate hrana viitorului. Algele conțin acizi proteici, glucide, clorofilă, un procent foarte ridicat de celuloză, dar și substanţe antibiotice.



3. Curele cu extracte din alge sunt indicate pentru imunitatea și pentru rezistența organismului, ele stimulând activitatea inimii, circulația sângelui și activitatea ficatului.

Fibrele din alge împiedică depunerea de grăsime pe pereții vaselor de sânge.



4. Datorită conținutului mare de proteine și fibre, algele marine combat retenția de apă și ajută în curele de slăbire.



Algele marine și efectul lor antiinflamator



5. Aminoacizii din alge au efect antiinflamator și antireumatic. Împachetările cu nămol și alge sau extracte concentrate din alge fiind indicate persoanelor care au probleme cu mobilitatea articulațiilor și cu bolile reumatismale.



6. Prin conținutul lor bogat în potasiu și sod, produsele pe bază de alge sunt folosite în tratamente pentru boli ale tiroidei.



7. Extractul din alge, cu efect antiinflamator și antimicrobian, este folosit cu succes pentru a combate infecția cu virusul herpes și cu virusul gripal de tip A.



8. Cremele și serumurile cu extracte din alge sunt eficiente împotriva petelor, iritațiilor și coșurilor care afectează tenul.



9. Băile calde cu alge, proaspete sau uscate, sunt benefice pentru piele, ajută la regenerarea epidermei, combate micile iritații și inflamații și hidratează țesuturile superioare cu tendință de uscare.



10. Cataplasmele cu pastă din alge sunt recomandate pentru cicatrizarea rapidă a țesuturilor după răni și operații, dar și pentru articulații sau pentru zonele de pe corp cu acnee inestetică.