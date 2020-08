De Ziua Independenței, la Orhei a fost încheiată reconstrucția tuturor arterelor centrale

Strada Unirii din Orhei, cu suprafața totală de peste 40 de mii de metri pătrați, a fost inaugurată astăzi, de Ziua Independenței Republicii Moldova, după ample lucrări de renovare. Această stradă, care este una dintre cele mai importante artere rutiere din Orhei, a fost renovată cu aplicarea unor tehnologii moderne (slurry seal) ce asigură durabilitatea sporită a asfaltului. În acest an, liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor și echipa sa de la Orhei și-au luat angajamentul să renoveze toate străzile principale din „Orașul de vis” – așa cum mai este numit mun. Orhei.



În paralel cu renovarea arterelor rutiere, pe str. Unirii au fost construite podețe, noi trotuare, accese pe partea carosabilă și aplicate marcaje rutiere, iar pe unele segmente au fost amplasate stații noi de așteptare a transportului public. De asemenea, au fost executate lucrări de amenajare a două zone verzi dotate cu sisteme de irigare automate, cu copaci și alte plante decorative. Lucrările au fost executate de Î.M.„Servicii Comunal Locative” Orhei.



Ceremonia de inaugurare a str. Unirii după renovare a avut loc azi, de Ziua Independenței.



Liderul Partidului „ȘOR”, deputatul Ilan Șor, primarul de onoare al mun. Orhei a spus într-un mesaj video că odată cu inaugurarea str. Unirii, s-au încheiat lucrările de modernizare a tuturor arterelor centrale a orașului, urmând în continuare să fie modernizare străzile secundare, din cartiere.



„Așa cum facem în fiecare an, sărbătorim astăzi Ziua Independenței nu cu declarații goale, dar cu lucruri concrete, fiind convinși că Republica Moldova poate să trăiască bine fără să depindă de cineva. Orheiul a devenit primul oraș din țară unde au fost finisate lucrările de reparație a tuturor arterelor principale. Oricine va veni la Orhei, se va simți în Europa”, a spus Ilan Șor.



Iar vicepreședintele formațiunii, Marina Tauber a spus că îmbunătățirea vieții cetățenilor este obiectivul major al echipei lui Ilan Șor.



„Cu fiecare proiect derulat la Orhei, orașul se apropie tot mai mult de standardele europene de viață. În ciuda speculațiilor unor amatori politici la adresa noastră, Orheiul devine un veritabil Monaco al Moldovei”, a menționat Marina Tauber, vicepreședinta Partidului „ȘOR”.



Deputata Violeta Ivanov, vicepreședintele fracțiunii parlamentare a Partidului ȘOR, prezentă la eveniment, a declarat că se mândește cu echipa din care face parte.



„Echipa creată de domnul Șor care este aici în Orhei și care muncește zilnic, face tot posibilul ca fiecare sărbătoare să fie cu adevărat transformată în sărbătoare, și anume prin implementarea și realizarea proiectelor concrete. Așa cum Republica Moldova este baștina noastră, Orheiul este baștina echipei noastre și mă mândresc foarte mult să fac parte dintr-o echipă care vine cu realizări frumoase, care practic este unica echipă astăzi în R. Moldova care face lucruri bune pentru cetățeni”, a spus Violeta Ivanov.



Primarul de Orhei, Pavel Verejanu a precizat că toate proiectele de reabilitare a infrastructurii rutiere din acest an vor fi duse la bun sfârșit.



„Strada Unirii este o arteră importantă și, după câte ați văzut, ne-am străduit și am depus tot efortul ca să fie o stradă largă, cu 4 benzi, câte două în fiecare direcție. Sunt circa 3 km de paviment asfaltic. De asemenea, au fost amenajate atât intrările, cât și trotuarele. Din 2015, în frunte cu Ilan Șor au început schimbările în mun. Orhei. Și vă asigur că aceste schimbări continuă și în ziua de azi, implementate de întreaga echipă a Partidului ȘOR. Demonstrăm la o țară întreagă că schimbările pot fi, iar în zilele următoare, cu siguranță, vom deschide și alte străzi ale mun. Orhei, care astăzi se află în reparație”, a spus primarul.



Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu a punctat că transformările radicale de la Orhei se datorează echipei lui Ilan Șor și susținerii cetățenilor.



„Este o plăcere de fiecare dată când venim la asemenea evenimente fiindcă munca noastră care a început din anul 2015 dă roade nu doar o dată la 4 ani, cum de obicei practică cei care conduc alte orașe și alte raioane. Aici, în orașul și raionul Orhei noi suntem o excepție. Excepția care va da speranță întregii țări. Iată că munca zilnică din ultimii 5 ani se materializează în lucruri concrete”, a declarat Dinu Țurcanu.



La eveniment au participat, de asemenea, deputații Reghina Apostolova și Vadim Fotescu, care i-au felicitat pe orheieni cu noua realizare importantă pentru oraș.



Amintim că, recent, în Orhei au fost finalizate lucrările de renovare a străzilor Vasile Lupu, Veronica Micle și Valeriu Cupcea. Lucrările sunt efectuare de Întreprinderea Municipală Servicii Comunal Locative Orhei, acest fapt garantând calitatea lucrărilor și permițând o economie de circa 30% a fondurilor bugetare. Startul lucrărilor de renovare a tronsoanelor străzilor principale din Orhei a fost dat la 15 mai. Costul lucrărilor depășește 20 de milioane de lei, bani alocați din bugetul local.