Ne putem aștepta la creșterea prețului la pîine

Recolta redusă de cereale din acest an, determinată de secetă, a făcut ca prețul grîului, potrivit reprezentanților MADRM, să varieze între 3,50- 3,80 lei per kilogram, în funcție de regiune, transmite agrobiznes.



Astfel, recoltei proastă a determinat creșterea prețului grîului în acest an cu 1,2- 1,5 lei, comparativ cu anul 2019, susține Vasile Șarban, Șef Direcție Politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală,

„Nu avem datele finale, așteptăm ca încă 6 raioane să introducă datele în sistemul nostru, dar în lipsa lor, recolta de grîu pe țară în acest an e de 480 de tone. Ne așteptăm ca totalul să fie de circa 600 de mii de tone”.



În ciuda majorării prețului materiei prime și a recoltei reduse cantitativ, producătorii de pîine susțin că, deocamdată, nu vor majora prețul acesteia.



„La momentul actual, întreprinderea nu preconiza majorarea prețurilor pentru pîine și nici pentru produse de panificație”, ne-au răspuns reprezentanții S.A. „Franzeluţa” fără a argumenta motivele deciziei lor.



Pe cealaltă parte, producătorii mici susțin că sînt alarmați de creșterea prețului grîului, dar în viitorul apropiat nu estimează careva majorări, iar motivul fiind rezervele de materie primă ce le dețin.



„Mai avem materie primă din anul trecut și nu preconizăm în acest an să majorăm prețul producției”, a declarat Olesea Globa, fondatoarea „Enersan Family”.



„O să încercăm să păstrăm prețurile la nivelurile actuale. Ne-am făcut rezerve de materie primă și sperăm să ne ajungă măcar pînă în decembrie”, a declarat Dorin Mereuță, administratorul Brutăriei „Dorin Mereuță”.



Conform datelor Biroului Național de Statistică, pe parcursul semestrului I al anului 2020 au fost marcate creşteri de preţuri la o serie de produse alimentare, printre care se numără și pîinea fabricată din făină de grîu. Majorarea constituind 2,3%.