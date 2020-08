„Zece negri mititei” – cel mai cunoscut roman polițist își schimbă numele. Cum se va numi acesta

Romanul polițist „Zece negri mititei” de Agatha Christie, un clasic al acestui gen, își schimbă numele și va apărea într-o versiune revizuită în Franța, din care va fi scos cuvântul „negru”, considerat ca având conotații rasiste. Decizia a fost anunțată la postul de televiziune RTL de James Prichard, strănepotul autoarei.



„Romanul scris în 1938 de Agatha Christie se numea în original 10 Little Niggers și a devenit un bestseller mondial, generații întregi de cititori savurând povestea machiavelică despre capcanele mortale puse celor 10 personaje convocate pe o insulă misterioasă”, transmite Digi24.



În roman, cuvântul „negru”, desemnând o persoană de culoare, este folosit de 74 de ori. Cartea a avut un mare succes și s-a vândut în peste 100 de milioane de exemplare. A inspirat apoi zeci de adaptări cinematografice și de televiziune.



De acum, romanul se va numi simplu „Erau zece”. Strănepotul Agathei Christie, James Prichard, cel care are drepturile patrimoniale pentru lucrările scriitoarei, a explicat că a luat decizia de a redenumi cartea pentru a fi în pas un timpurile, dată fiind și polemica pe care a stârnit-o „Pe aripile vântului”, filmul care, odată cu protestele antirasiste Black Lives Matter din Statele Unite, a fost retras de pe platforma HBO Max pentru a fi „contextualizat”.



James Prichard spune că nu vrea ca titlul „Zece negri mititei” să șocheze pe cineva și preferă să-l schimbe.



„Când a fost scrisă cartea, limbajul era diferit, se foloseau cuvinte azi uitate. […] Sunt convins că Aghatei Christie nu i-ar fi plăcut ca cineva să se simtă jignit de vreun cuvânt folosit de ea, menirea ei era de a crea divertisment. Din fericire, astăzi putem să remediem situația, fără să o trădăm (pe Agatha Christie – n.r.), astfel încât să fie acceptabil pentru toată lumea. Pentru mine are sens: n-aș vrea ca un titlu să distragă cuiva atenția de la ceea ce are de făcut. Nu trebuie să mai folosim termeni care riscă să rănească pe cineva, acesta este comportamentul pe care trebuie să-l avem în 2020”, a explicat strănepotul Agathei Christie pentru RTL France.