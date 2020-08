Dacă ai temperatura ușor crescută, poți folosi aceste Tratamente naturale pentru febră. Poți să reduci temperatura cu aceste remedii casnice.



Atunci când ai peste 38,5 ° C, este nevoie să scazi temperatura și este bine să apelezi la medicamente alopate sau chiar să chemi medicul, dacă ai simptome îngrijorătoare sau suferi și de alte probleme de sănătate. Totuși, atunci când ai mai puțin de 38,5 ° C, poți folosi aceste tratamente naturale pentru febră.



Cum să scazi febra



• Fă o baie cu apă călduță. (Adăugă sare de baie pentru a ajuta la calmarea durerilor musculare). Chiar dacă apa are 25-30 ° C, o vei simți destul de răcoroasă când ai febră.

Baia ar trebui să te ajute să reduci temperatura corpului. Nu încerca să reduci rapid febra, cufundându-te în apă rece. Rezultatul nu va fi cel dorit. Reacția de apărare a organismului va fi creșterea temperaturii.



• Poți să nu faci baie, dar să pui o compresă cu apă rece pe frunte și pe partea din spate a gâtului.



Tratamente naturale pentru febră. Ceaiuri care scad febra



• Fă-ți un ceai de gălbenele. Această plantă declanșează transpirația despre care se spune că favorizează scăderea temperaturii. Infuzează o lingură de plantă într-o cană cu apă fierbinte timp de 10 minute. Lasă să se răcească. Bea o cană sau două de ceai călduț până când începi să transpiri.



• Bea o ceașcă de ceai fierbinte de ghimbir, care induce și transpirația. Pentru a face ceaiul, adaugă o jumătate de linguriță de rădăcină de ghimbir tocată într-o cană cu apă fiartă. Se strecoară, apoi se bea. Citește aici o altă variantă pentru a prepara un ceai de ghimbir delicios și sănătos.



• Scoarța de salcie este o alternativă naturală la aspirină. Poate ajuta la calmarea durerilor de cap. Consum-o sub formă de pudră, tinctură sau ceai.



Condimente care scad febra



• Adaugă în mâncare piper cayenne când ai febră. Una dintre componentele sale principale este capsaicina, ingredientul care se găsește și în ardeii iuți. În general, condimentele iuți te fac să transpiri și, de asemenea, favorizează circulația rapidă a sângelui. Astfel, febra va scădea.



Bea apă



• Când ai febră, ajungi ușor la deshidratare. Pe lângă tratamente naturale pentru febră, bea 8-12 pahare de apă pe zi. O băutură pentru hidratarea sportivilor poate fi de asemenea utilă. Nu numai că înlocuiește lichidele pierdute în urma deshidratării, dar și mineralele.



• Sucul proaspăt de portocale și alte sucuri de fructe naturale bogate în vitamina C sunt alegeri bune, deoarece vitamina C îți ajută sistemul imunitar în combaterea infecției.