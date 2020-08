7 alimente pe care le consumă zilnic cele mai sănătoase femei din lume

Există diferențe majore între organismul bărbaților și cel al femeilor, iar cele din urmă pot experimenta mai des anumite afecțiuni. De aceea, sănătatea feminină este un subiect de sine stătător.



Ceea ce mancam in mod regulat isi lasa amprenta asupra sanatatii noastre, zi de zi, fie ca ne dam seama sau nu. Se pare ca exista anumite alimente sanatoase pentru femei, care promoveaza un sistem imunitar puternic, un echilibru hormonal desavarsit si o piele fina, curata si elastica, indiferent de varsta.



Asadar, oare ce mananca femeile sanatoase, pline de energie chiar si la 70 de ani? Acum avem raspunsul. Este vorba despre o serie de ingrediente cheie, usor de inclus in alimentatia ta.



Top 7 alimente sanatoase pentru femei: Integreaza-le in dieta ta zilnica!



1. Leguminoasele

Linte, naut, mazare sau fasole, toate sunt excelente pentru sanatatea feminina. Leguminoasele contin o cantitate mare de proteine, dar si fibre care te ajuta sa ai o digestie sanatoasa.

In plus, ele iti aduc si nutrienti esentiali, precum calciul, potasiul si magneziul, elemente la nivelul carora multa femei experimenteaza carente de-a lungul vietii.

Poti consuma lintea sub forma de curry, poti prepara hummus din naut, poti gati fasolea sub forma de burrito, taco sau poti adauga leguminoase in salatele tale fresh, de vara.



2. Nucile

Nucile se numara printre cele mai bune surse de grasimi sanatoase. Nuca romaneasca iti ofera o cantitate semnificativa de Omega 3, iar alunele de padure au in compozitie arginina, un aminoacid care regleaza tensiunea arteriala. Migdalele sunt bogate in polifenoli, antioxidanti care te ajuta sa ramai tanara si sanatoasa.

Trebuie sa retii, totusi, ca nucile sunt bogate in calorii si sunt foarte dense din punct de vedere nutritiv. Consuma-le cu moderatie, ca snack sau ingredient crocant in salate sau prajituri homemade.



3. Ovazul

Plin de fibre, satios, excelent pentru digestie si numai bun de savurat la un mic dejun fara gluten. Ovazul este un aliment cheie pentru orice femeie care doreste sa aiba o silueta constanta si o sanatate de fier. In plus, este dovedit ca acesta poate scadea riscul de diabet tip 2 si poate tine la distanta afectiunile inimii.

Il poti consuma foarte usor sub forma de terci, cu fructe proaspete sau confiate, cu miere sau cu scortisoara. Poti face si porridge-uri sarate, cu legume trase la tigaie sau rumenite in cuptor.



4. Semintele de in

Daca vrei sa integrezi mai mult Omega 3 in dieta zilnica, semintele de in te pot ajuta foarte mult. Totodata, consumul constant de seminte de in scade riscul de boli cardiovasculare cu 46%. Poti presara semintele in salate sau in preparate la cuptor, le poti rasni si le poti integra in supe, smoothie-uri sau creme.



5. Uleiul de masline

Nu numai ca ofera o savoare deosebita oricarui preparat, dar face parte si din seria de alimente sanatoase pentru femei, in mod special. Uleiul de masline contine grasimi sanatoase, care regleaza colesterolul si te ajuta sa ai o inima sanatoasa si puternica.

De asemenea, este plin cu antioxidanti ce lupta impotriva radicalilor liberi. Acest lucru inseamna ca vei ramane tanara, vei avea o piele luminoasa si un par sanatos, dar si un sistem imunitar puternic.



6. Legumele crucifere

Este vorba despre broccoli, conopida, varza, kale si alte variatii de legume asemanatoare. Acestea sunt extrem de benefice pentru organismul feminin, contribuind la echilibrul hormonal si la aportul de nutrienti necesari si vitamine esentiale.

Cea mai buna metoda de a gati cruciferele este la aburi, intr-un steamer. De asemenea, le poti prepara si prin fierbere rapida sau prin gatire lenta in cuptor.



7. Afinele

Da, toate fructele sunt sanatoase si contin foarte multe vitamine, insa afinele par a fi vedetele cand vine vorba despre alimente sanatoase pentru femei. Acestea contin o cantitate impresionanta de antioxidanti, elemente ce incurajeaza regenerarea celulara si tin imbatranirea la distanta.

Nu in ultimul rand, afinele pot preveni infectiile urinare si pot avea un rol in pastrarea unei memorii bune, la orice varsta. Le poti privi ca pe un elixir al tineretii, ce poate fi inclus in smoothie-uri, terciuri de ovaz sau chiar pancakes.