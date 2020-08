Cum ne-a modificat cititul creierul?

Cercetătorii susțin că am „reciclat” o regiune cerebrală pentru a procesa informațiile scrise.



Raportată la scara evoluției umane, abilitatea de a citi și a scrie, reprezintă o invenție recentă, având doar câteva mii de ani. Cu toate acestea, putem spune că această abilitatea a schimbat fundamental modul în care ne trăim viețile și, după cum arată un studiu recent, chiar și creierul nostru.



Cercetătorii susțin faptul că pentru a putea controla procesele legate de citit, creierul nostru a „reciclat” o anumită regiune cerebrală. Studiile efectuate pe maimuțe a demonstrat faptul că în creierele primatelor există o regiune, cortexul temporal inferior, care permite să acordăm un înțeles specific semnelor, notează Science Alert.



Evoluțiile creierului uman



Comportamentul neuronal observat la primate sugerează că, în loc să evolueze noi regiuni ale creierului, specifice pentru lectură, oamenii au folosit aceeași regiune a creierului, dezvoltând abilitatea de a recunoaște cuvintele așa cum au fost scrise, ceea ce este cunoscut sub numele de prelucrare ortografică.



„Acest studiu a deschis o legătură potențială între înțelegerea noastră în curs de dezvoltare a mecanismelor neuronale ale procesării vizuale și un comportament primordial important – citirea umană”, explică James DiCarlo, cercetător al Massachusetts Institute of Technology (MIT), SUA.



Oamenii de știință au mai emis ipoteze asemănătoare, care sugerau că de-a lungul evoluției noastre, anumite regiuni cerebrale au fost transformate pentru a putea procese cuvintele scrise. Echipa condusă de DiCarlo a realizat o serie de observații asupra cortexului temporal inferior, plecând de la ipoteza că această regiune joacă un rol în recunoașterea fețelor umane.



În cadrul acestui studiu, echipa lui DiCarlo a plecat de la munca altor cercetători și a realizat o serie de experimente pentru a vedea modul în care creierele animalelor au răspuns la tiparele pe care le analizau.



Studiul susține ideea că oamenii au folosit mecanismele evoluate ale cortexului temporal inferior și apoi le-au refolosit pentru a da un sens adecvat cuvintelor și simbolurilor, deși vor fi necesare mai multe cercetări pentru a ști sigur.



Studiul a fost publicat în Nature Communications.