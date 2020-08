Top 4 superalimente cu rol vindecător pentru corp

Este dovedit faptul că iarba de grâu are puteri miraculoase asupra organismului. Descoperă şi alte ingrediente care nu trebuie să-ţi lipsească din bucătărie!



Iarba de grâu şi turmericul sunt câteva dintre ingredientele care nu trebuie să-ţi lipsească din meniul zilnic, deoarece au un rol benefic asupra organismului.



1. Iarba de grâu

Este una dintre cele mai bune surse de clorofilă cu numeroase beneficii pentru sănătatea organismului. Clorofila este pigmentul care conferă culoarea verde plantelor şi are un puternic efect detoxifiant.

De asemenea, aduce un plus de antioxidanţi care apără corpul de boli. Consumă iarba de grâu sub formă de suc, tablete sau pudră!



2. Ashwagandha

Este un remediu folosit în medicina Ayurveda de peste 3000 de ani pentru proprietăţile sale de a întări sistemul imunitar. Astfel, corpul este mult mai rezistent în faţa alergiilor, a infecţiilor de tot felul şi te ajută să faci faţă cu bine situaţiilor stresante.



3. Turmericul

Este un ingredient valoros datorită unei substanţe active din compoziţia lui, şi anume, curcumina.

Această substanţă are un efect puternic antioxidant şi antiinflamator.



4. Seminţele de in

Sunt bogate în proteine şi fibre, favorizând eliminarea eficientă a toxinelor din corp. De asemenea, seminţele de in conţin acizi graşi omega-3 care sunt recunoscuţi pentru faptul că previn inflamaţiile în corp şi ajută la menţinerea unui nivel normal al glicemiei.