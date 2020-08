Ce spun astrele azi, 25 august

Berbec

Nu va prea plac schimbarile, iar astazi se pare ca va fi o zi dominata de acestea; unele vor fi chiar radicale si va vor provoca dezorientare, intr-o masura mai mare sau mai mica.. Totusi, nu veti avea incotro si va trebui sa va adaptati. Cu cat mai repede veti intelege acest lucru, cu atat va fi mai bine pentru voi si pentru activitatile pe care le desfasurati. Daca veti hotari sa exagerati astazi cu achizitiile, s-ar putea sa ajungeti intr-o situatie destul de critica la finele zilei, de aceea trebuie sa fiti foarte atenti la managementul bugetelor. O slabiciune a sistemului imunitar va poate expune infectiilor virale mult mai usor.



Taur

Daca veti afisa un comportament dominant in relatia de cuplu, aveti toate sansele sa fiti lasati cu ochii in soare; partenerul nu v-a accepta sa i se dicteze, iar de aici pana la cearta nu este decat un pas foarte mic. Ziua de astazi nu este foarte favorabila demonstratiilor de forta in relatiile conjugale pentru voi, nativii acestei zodii. Trebuie sa stiti clar limitele din relatia cu partenerul vostru si sa le respectati. Chiar daca unele reguli nu au fost niciodata rostite explicit, ele exista la nivel intuitiv si trebuie sa le respectati, daca va doriti ca relatia dintre voi sa aiba un viitor. Un comportament dicatorial vi se va accepta, cu atat mai putin in relatiile profesionale.



Gemeni

Ziua de astazi nu va fi lipsita de provocari, mai ales din cele de natura profesionala. Daca simtiti nevoia unui sfat avizat, pentru a rezolva cat mai bine problemele existente, lasati mandria la o parte si cereti-l. De asemenea, solicitati ajutor, daca este nevoie. In astfel de momente, este mai bine sa mai lasati de la voi putin, pentru a avea succes in demersurile initiate. Atentie mare si la relatia de cuplu. Astrele avertizeaza asupra pericolului unor rupturi – temporare sau definitive, in conditiile in care veti ignora potentialul de conflict existent. O anumita persoana din viata voastra va deveni foarte insistenta in privinta unei probleme comune; si aici va tebui sa interveniti cand vi se cere.



Rac

Detaliile pot fi cele care sa faca diferenta astazi, cele care sa va aduca succesul sau insuccesul; vor exista lucruri marunte care se vor dovedi imp. Trebuie sa aveti grija la modalitatile de actiune si, mai ales, la tendinta de a actiona pasional, care nu va este deloc straina. Astazi, mai mult ca oricand, nu este recomandabil sa actionati sub imperiul impulsivitatii, mai ales daca sunt mize mari puse in joc. Veti observa, de altfel, destul de repede, cat de important este sa asteptati putin inainte de a lua decizii importante, mai ales in plna profesional, unde lucrurile se pot complica nedorit de mult, daca nu veti fi mai calculati.



Leu

Daca veti actiona cu determinare, atunci nici o problema care se va ivi pe parcursul acesti zile nu va ramane nerezolvata. De asemenea, cel mai intelept mod de actiune ar fi pas cu pas. De aceea, rabdarea este la mare pret, iar mutarile graduale v-ar permite sa anticipati desfasurarile de lucruri si sa va adaptati strategiile pe parcurs. Incercati sa va dozati eforturile cu intelepciune, astfel incat sa va ajunga pentru tot parcursul zilei. In plan profesional, acest indemn este cu atat mai valoros, avand in vedere ca nu veti fi deloc crutati de catre colaboratori; pe de alta parte, nici voua nu va place sa nu va implicati, asa ca veti fi prinsi undeva, la mijloc. Va trebui sa faceti alegeri!



Fecioara

Va simtiti insufletiti de anumite dorinte, insa trebuie sa cantariti bine ce vreti sa faceti. Daca intentionati sa mergeti la cumparaturi, faceti neaparat lista, in functie de buget; ar fi bine sa puteti face unele economii. Calculati bine ce puteti face si ce nu. Sunteti in pericol mare de a va depasi sumele alocate pentru anumite cumparaturi, astfel incat v-ati putea trezi in situatia de a nu mai avea cu ce sa acoperiti alte necesitati. Nu va implicati in intreprinderi riscante, nici macar in treburi domestice despre care nu sunteti siguri ca le stiti rostul si care presupun un anumit grad de risc. Exista pericol de accidente astazi, pentru voi.



Balanta

S-ar putea ca ziua de astazi sa fie o zi cu foarte mare importanta pentru voi, cu evenimente dintre cele mai semnificative, tot asa de bine cum ar putea fi si o zi anosta, fara momente demne de semnalat. Va fi o zi de extrem, dar actiunile voastre nu trebuie, in nici un caz, sa se inscrie pe aceeasi linie. Cu cat veti fi mai ponderati si mai calmi in actiune, cu atat castigurile vor fi mai insemnate din punct de vedere cantitativ si calitativ. Anumite chestiuni vor trebui transate fara echivoc, insa pozitia de arbitru nu prea va ofera confort. Totusi, daca va trebui sa interveniti in acest sens, nu este cazul sa dati inapoi, ci sa va asumati acest rol.



Scorpion

Nu este un moment favorabil pentru a va scoate in evidenta talentele, pentru a va impune opiniile in fata celorlalti. Unii v-ar putea considera ridicoli in incercarea voastra de a va situa mereu in lumina reflectoarelor, altii ar putea fi chiar enervati de insistentele voastre. Ar fi mult mai bine daca ati folosi ceva mai multa subtitlitate in acest sens si daca ati aprecia desfasurarile astfel incat sa alegeti momentele mai potrivite pentru a va pune in valoare. In familie, cicaleala voastra exagerata enerveaza la culme si, cu siguranta, va face mult rau relatiilor cu cei vizati; nu vi se va da satisfactie daca veti persista intr-un comportament nepotrivit.



Sagetator

Astazi ar fi mai bine sa fiti doar observator si nu participant la ceea ce se petrece. Mai ales daca anumite situatii se complica mult prea mult pentru a iesi cu bine din ele, in cazul in care ati alege sa va implicati. Pastrati-va obiectivitatea si faceti alegeri cu realism, fara a va lasa influentati de sentimentalisme. Uneori e mai intelept sa stati deoparte si sa nu va amestecati prea mult in chestiuni delicate. in plan personal, situatia se prezinta exact invers; va trebui sa interveniti, mai ales daca situatiile sunt delicate. De asemenea, este nevoie sa fiti cat se poate de diplomati si intelegatori, daca doriti ca demersurile voastre sa aiba succes.



Capricorn

Exista posibilitatea de a va afla angrenati intr-o serie de confruntari pe care v-ati fi dorit foarte mult sa le evitati. Din pacate, odata prinsi in astfel de evenimente, posibilitatea de a iesi nevatamati este destul de mica. De aceea, trebuie sa va inarmati, inca de la inceputul zilei, cu multa rabdare. Nu va lasati purtati de impulsuri, prada irascibilitatii si agresivitatii, pentru ca nu veti face decat sa inrautatiti lucrurile. Impactul acestor situatii asupra psihicului vostru nu va fi deloc fericit; asa incat va fi nevoie de multa munca pentru a le depasi si pentru a va reface fortele. Va trebui sa gasit, in primul rand, un climat potrivit.



Varsator

Este o zi benefica daca aveti de-a face cu proceduri medicale sau tratamente, acestea au sanse mari sa fie incununate de succes. Este important sa mentineti un tonus psihic adecvat, atat in viata personala, cat si in cea profesionala, daca doriti sa realizati cat mai multe lucruri pe parcursul acestei zile, care, per total, pare a fi de bun augur. in plan profesional, proiectele incepute s-ar putea finaliza mult mai bine decat v-ati fi asteptat. Legatura cu partenerul implica intelegere reciproca astazi, iar acest este un lucru excelent in plan emotional. Fiti ceva mai retinuti cu destainuirile; unii dintre cei pe care-i considerati prieteni, s-ar putea sa va dezamageasca.



Pesti

Simtul datoriei va fi predominant astazi, poate, uneori, mai mult decat ar fi necesar. Daca vi se pare ca trebuie sa va implicati pentru a rezolva diverse chestiuni, chiar daca nu sunt direct de competenta voastra, daca simtiti nevoia stringenta de a-i critica, si nu tocmai constructiv, pe cei din jur, daca vi se spune ca exagerati prin atentia pentru detalii, atunci e clar ca ar cam fi cazul sa va opriti. Macar asa nu veti mai produce nici un fel de paguba! Este o zi favorabila intalnirilor de natura sentimentala; pasiunea va fi completa, avand in vedere ca va conecta planul spiritual cu cel intelectual. Este un moment foarte benefic pentru a pune bazele unei relatii de cuplu durabile.