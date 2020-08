Ce spun astrele azi, 24 august

Berbec

Va veti bucura de un progres frumos la locul de munca, insa acest lucru va presupune unele sacrificii; erati, insa, constienti de ele, in mare parte. Desi astrele anunta multe oportunitati pentru viata sentimentala, s-ar putea ca atentia sa va fie distrasa de alte probleme, iar o relatie va fi ultimul lucru de pe lista voastra. Este posibil sa primiti o suma de bani pentru un proiect mai vechi, iar acest lucru va va determina sa lucrati de doua ori mai mult – nu uitati sa va relaxati din cand in cand, deoarece corpul si mintea voastra au amandoua anumite limite. Incercati sa profitati de vremea buna pentru a practica unele din hobby-urile voastre in aer liber.



Taur

S-ar putea ca in ultima vreme sa fi incercat sa ii controlati pe cei din jur, incepand de la prieteni si pana la copiii vostri. Evenimente din viata voastra va determina sa aspirati la un mediu pe care il puteti controla in orice moment, insa relatiile cu cei din jur nu se bazeaza pe acest lucru. Mai mult, s-ar putea sa ii indepartati pe cei dragi in acest mod; cu cat mai repede veti intelege asta, cu atat mai bine! Este posibil ca durerile de masele sa va dea batai de cap in aceste zile, asa ca incercati sa va programati din timp pentru un control. Nu renuntati la proiectele ce se dovedesc a fi adevarate provocari, deoarece veti dobandi o experienta foarte importanta.



Gemeni

Incercati sa nu insistati asupra subiectelor ce par sa ii deranjeze pe ceilalti si veti reusi sa mentineti o atmosfera pozitiva in preajma celor dragi. S-ar putea sa aveti parte de putina competitie la locul de munca, insa nu uitati sa ramaneti diplomati in tot ceea ce faceti! Succesul nu se masoara doar in numar de proiecte pe care le abordati, ci si in calitatea acestora; de asemenea, se pune probleme si de calitatea colaborarilor, care va fi pusa in discutie si in alte ocazii. Este posibil ca in ultima vreme sa fiti tot mai interesati de tot ceea ce tine de fitness si de sanatate. Ar trebui sa profitati de soare si de timpul liber din weekend pentru a aborda o noua rutina.



Rac

S-ar putea ca in aceasta perioada sa aveti parte de probleme financiare, insa nu este cazul sa va lasati coplesiti de dificultati! Aveti suficienta creativitate pentru a gasi o solutie, iar cei dragi vor fi alaturi de voi daca aveti nevoie de un sfat. Astrele anunta o schimbare pentru viata de cuplu; s-ar putea sa aveti parte de o surpriza placuta in curand, care ar putea sa dea peste cap rutina cu care v-ati obisnuit. Desi ati depus eforturi foarte mari la locul de munca, este posibil ca progresul vostru sa nu fie pe masura; nu ar trebui sa lasati acest lucru sa va descurajeze, deoarece veti avea parte de multe ale oportunitati pentru a va afirma.



Leu

In aceasta perioada veti dori sa va faceti planuri de viitor si s-ar putea ca majoritatea sa nu ii includa si pe cei dragi. Este posibil ca aceasta atitudine fata de anumite decizii sa ii deranjeze pe cei din familie, care, cu siguranta, nu va vor intelege comportamentul. Fiti cu ochii pe buget, deoarece perioada prospera prin care treceti s-ar putea schimba oricand; in special daca faceti cheltuieli neprevazute in fiecare zi. S-ar putea ca o situatie de la locul de munca sa necesite toata atentia voastra, deci nu va faceti prea multe planuri astazi si, cel mai important, nu va amanati responsabilitatile importante! Se anunta probleme cu stomacul.



Fecioara

Astazi s-ar putea ca cineva drag sa va surprinda cu un gest frumos, iar intentia din spatele acestei fapte va va impresiona. In schimb, se anunta o zi dificila la locul de munca. Ar trebui sa invatati cum sa faceti distinctia dintre critica constructiva si cea al carei scop este sa va demoralizeze; trebuie sa fiti constienti ca exista si unele persoane nu foarte binevoitoare la adresa voastra. Astrele sunt in favoarea voastra in orice tentativa de a va strica rutina. In aceasta perioada ar trebui sa fiti mai spontani si sa riscati mai mult, iar acest lucru nu se rezuma doar la planurile de weekend. Ar trebui sa invatati un nou stil de dans sau sa abordati mancaruri complet diferite de ceea ce stiti.



Balanta

Ar trebui ca in aceasta perioada sa va concentrati mai mult asupra relatiei voastre de cuplu. Este posibil ca anumite evenimente din viata voastra precum stresul de la munca sau alte probleme personale sa fi dus la o racire a relatiei dintre voi si parteneri. Acest lucru poate fi remediat usor, cu un gest frumos sau cu planuri pentru a va petrece vacanta impreuna. S-ar putea sa aveti parte de momente de tensiune in familie, asa ca incercati sa evitati conflictele sau subiectele dificile. Sunteti mereu cu gandul la buget, ceea ce nu va permite sa va relaxati atunci cand va petreceti timpul liber undeva; incercati sa va setati o suma limita.



Scorpion

Astazi s-ar putea sa fiti dificili in relatiile cu cei din jur, de la partener pana la colegii de la locul de munca. Daca este posibil, incercati sa limitati interactiunile cu cei din jur si sa va concentrati asupra responsabilitatilor. Se anunta o perioada prospera, iar bugetul vostru va vedea o imbunatatire considerabila in curand, mai ales daca veti fi si putin mai economi. Desi ati incercati sa va aduceti sanatatea si conditia fizica pe calea cea buna, s-ar putea ca eforturile voastre sa nu fie indeajuns. Atunci cand va puneti in minte sa va schimbati obiceiurile alimentare, ar trebui sa va straduiti sa faceti aceasta schimbare pe termen lung!



Sagetator

Dragostea pluteste in aer! S-ar putea ca in aceste zile sa priviti un prieten drag sau o noua cunostinta cu alti ochi, iar acest lucru ar putea fi inceputul unei frumoase relatii sentimentale; uneori se poate sa acutati prea departe ceea ce se afla tocmai la indemana voastra. Profitati de zilele de concediu pentru a va relaxa si pentru a uita de griji. Incercati sa ignorati retelele de socializare pe cat posibil si sa va bucurati de vremea buna si de plaja sau de peisajul de munte, in functie de preferinte! Incercati sa va organizati documentele si bugetul cu putin timp inainte de orice calatorie, deoarece s-ar putea sa tindeti inspre dezorganizare. Astazi veti primi o veste buna.



Capricorn

Astazi nu ar trebui sa va asteptati ca un conflict sa se rezolve de la sine, iar scuzele nu vor veni pana cand nu aveti o conversatie sincera cu persoana vizata. S-ar putea sa aveti o surpriza neplacuta din partea copiiilor, insa nu uitati ca si greselile sunt o oportunitate pentru maturizare si pentru ca acestia sa invete anumite limite importante. Nu incepeti proiecte de lunga durata in aceasta perioada, deoarece s-ar putea ca programul vostru sa fie dat peste cap; nu veti reusi sa faceti fata! Asteptati cateva zile pentru a fi siguri de situatie pentru o perioada mai lunga de timp. Ar trebui sa va asteptati la o promovare.



Varsator

S-ar putea ca in aceasta perioada sa va doriti o schimbare de la rutina cu care v-ati obisnuit, asa ca puteti incerca, fara retinere, ceva mai deosebit. Incercati sa va implicati si partenerul sau pe cineva drag, asa incat ideea de a incerca ceva cu totul inedit nu va mai fi la fel de coplesitoare! Este posibil sa observati o schimbare la cineva drag, insa ramane de vazut daca acest lucru este ceva pozitiv sau negativ. Desi va dati tot interesul pentru anumite proiecte la locul de munca, s-ar putea ca ideile voastre sa nu fie laute in considerare. Nu lasati acest lucru sa va demoralizeze, deoarece experienta dobandita este foarte importanta.



Pesti

S-ar putea ca in aceste zile sa fiti nevoiti sa va ocupati de anumite probleme cu care nu v-ati mai confruntat pana acum; iesiti oarecum din monotonie, insa, uneori, provocarile ar putea fi prea mari. Atunci cand nu sunteti siguri de deciziile voastre, incercati sa apelati la un prieten sau la o alta ruda apropiata. Este posibil ca relatia cu partenerul sa stagneze, ceea ce va poate determina sa va indoiti de viitorul vostru impreuna. Incercati sa fiti mai rabdatori si nu va faceti planuri fara sa consultati si cealalta persoana! Se anunta o competitie intensa la locul de munca, insa veti reusi sa iesiti invingatori datorita muncii depuse si dedicatiei voastre.