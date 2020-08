Protest în centrul capitalei

O nouă manifestaţie în centrul capitalei. Mai mulţi veterani ai războiului de pe Nistru, dar şi simpatizanţi ai Partidului „Democraţia Acasă” protestează în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN), relatează Moldova 1.



Protestatarii cer demisia actualei guvernări, scandând: „Vrem ţara înapoi”, „Noi nu cedăm”, „Unire moldoveni”.



„Sunt foarte indignat că nu este unire în societate, trebuie să ieşim cu toţii în stradă, să ne cerem drepturile noastre”, spune un veterant de război.



„Eu sunt un fermier. Am venit la protest zilele trecute şi am protestat ca Guvernul, preşedintele să ne vadă, dar ne-au trimis pe toţi acasă. Eu nu sunt satisfăcut, eu nu am primit niciun răspuns. Am venit după grâu de sămânţă, după motorină, am venit să ne ajute, dar am plecat acasă fără nimic. Seceta ne-a ajuns pe toţi şi la anul va fi încă mai greu decât în acest an, dar ei nu vor să înţeleagă. Dacă acum nu simţiţi seceta, o să o simţiţi în noiembrie cu toţii”, spune fermierul.



„Chiar putem să tolerăm atât? Chiar putem să tolerăm să nu avem ce mânca? Ce program de dezvoltare au cei de la guvernare? Râul Prut şi Nistru se scurge în Marea Neagră, ce plan de irigare are această guvernare?”, se întreabă un alt protestatar.



„Veniţi alături de noi, să ne unim pentru o singură cauză. Unire, veterani, din toată ţara. Ani de zile am fost manipulaţi. Nu am venit aici că nu avem ce face acasă, am ajuns pentru că mă doare inima de veterani, de umilinţa la care sunt supuşi. Noi nu am luptat să ajungem să fim umiliţi”, spune un veteran de război.



Înainte de manifestaţia din PMAN, veteranii războiului de pe Nistru şi simpatizanţi ai Partidului „Democraţia Acasă” au avut o şedinţă la Teatrul Verde din capitală.



Între timp, mai mulţi veterani ai războiului de pe Nistru condamnă manifestaţia din centrul capitalei şi au emis o declaraţie în acest sens. Potrivit documentului, semnat de mai multe asociaţii de veterani, „protestul de astăzi are scopul de a utiliza veteranii în promovarea anumitor interese ale forţelor politice”. În textul declaraţiei, veteranii de război îndeamnă camarazii de bună credinţă să nu să se lase atraşi în aceste jocuri şi acţiuni ce au un scop diferit de cel cu adevărat important.



„În calitate de reprezentanţi de drept ai veteranilor de război, considerăm că în contextul actual este necesară consolidarea întregii societăţi în vederea promovării valorilor naţionale, precum unitate, credinţă, devotament, cinste şi onoare, şi desigur contracararea acelor elemente şi acţiuni care au ca scop destabilizarea şi divizarea societăţii noastre”, se arată în declaraţia emisă de veterani.



În cadrul emisiunii „Preşedintele răspunde”, Igor Dodon a declarat că persoanele care critică actuala guvernare trebuie să-şi asume responsabilitatea. Totuşi, şeful statul s-a arătat convins că ei ştiu că nu vor face faţă situaţiei şi de aceea se eschivează să preia conducerea. Igor Dodon a mai declarat că sarcina preşedintelui ţării şi a Guvernului este de a asigura stabilitatea şi gestionarea eficientă a situaţiei în contextul pandemiei.



În ceea ce priveşte revendicările veteranilor, într-o reacţie oferită anterior pentru Moldova 1, Guvernul spune că a soluţionat anterior o parte dintre problemele veteranilor. Potrivit Executivului, de la 1 ianuarie au fost majorate alocaţiile lunare pentru veterani, a fost creat Biroul pentru relaţii cu veteranii în cadrul Cancelariei de Stat şi a fost aprobat proiectul de lege pentru acordarea poliţelor de asigurare medicală veteranilor de război, neîncadraţi în câmpul muncii.



În acelaşi timp, poliţia a venit cu mai multe recomandări pentru participanţi. Oamenii legii au cerut manifestanţilor să aibă un comportament civilizat, să respecte distanţa fizică şi să evite conflictele de orice natură.