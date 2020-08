Coronavirus: Guvernul francez amână prezentarea planului de relansare pentru a se concentra pe începerea noului an şcolar

Guvernul francez a amânat cu câteva zile prezentarea planului său de relansare, prevăzută să aibă loc marţi, pentru a se dedica mai mult problemelor sanitare pe care le presupune începerea noului an şcolar, a anunţat sâmbătă purtătorul său de cuvânt Gabriel Attal, informează AFP şi Reuters.



Planul care "este gata" va fi prezentat "a doua zi după începerea noului an şcolar, pentru care trebuie mai întâi să asigurăm bune condiţii de organizare" în ceea ce priveşte măsurile împotriva COVID-19, a informat Attal într-un comunicat scris.



Planul va fi dezvăluit în prima săptămâna a lui septembrie, potrivit aceleiaşi surse.



Guvernul francez trebuie să-şi detalieze planul în valoare de 100 de miliarde de euro, aşteptat cu sufletul la gură de întreprinderile din sectoarele cele mai afectate de criză, într-un moment când există temeri privind izbucnirea unui al doilea val de COVID-19.



Obiectivul acestui plan este de a readuce din 2022 nivelul de bunăstare naţională în Franţa la cel de dinaintea crizei.



Însă preşedintele Emmanuel Macron şi premierul Jean Castex doresc ca miniştrii "să finalizeze modalităţile precise" a măsurilor de prevenţie decise pentru începerea noului an şcolar, precum obligativitatea de a purta mască în instituţii şi pentru elevii din şcoli şi licee.



În timpul ultimelor două zile, numărul de noi cazuri de contaminare a depăşit pentru prima dată în Franţa cifra de 4.000: joi 4.771 şi vineri 4.586.



Cu toate acestea, dacă numărul de noi contaminări creşte de mai multe săptămâni, cel al persoanelor spitalizate sau la reanimare rămâne în această ţară relativ constant.