Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos

Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos, una dintre cele mai mari sărbători religioase. “Schimbarea la Față” mai este numită în popor ”Probajiile”, „Preobrajenia” sau „Probojenia”, notează MOLDPRES.



În această zi, Mântuitorul Iisus Hristos i-a luat pe ucenicii săi Ioan, Petru și Iacob și au urcat pe Muntele Tabor. Acolo, pe când se ruga, Domnul s-a schimbat la față. Potrivit Bibliei, "chipul radia, lumina ca soarele, iar hainele i s-au făcut albe ca zăpada. Au apărut și cei doi mari prooroci, Moise și Ilie, iar dintr-un nor s-a auzit: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru care am binevoit; pe Acesta să-L ascultați”.



Sărbătoarea "Schimbarea la Față a Domnului" aduce și o transformare în natură. Potrivit credinței populare, „Probajiile” înseamnă începutul toamnei. Păsările migratoare se pregătesc să plece, iar insectele și târâtoarele își caută adăpost în pământ, pentru perioada rece. În această zi se duc la biserică struguri din recolta nouă pentru a fi sfințiți. Tot astăzi este dezlegare la pește pentru creștinii care postesc. De „Schimbarea la Față” se culeg plante medicinale, cum ar fi busuiocul, "Părul Maicii Domnului", "Palma Maicii Domnului", "Rugul sântămăresc" etc.



De ”Probajii”, nu e bine să te cerți cu nimeni și nici să fii certat de cineva, că așa vei fi tot anul, până la următoarea sărbătoare. Fetelor li se recomandă să nu se pieptene de "Schimbarea la Față", pentru că s-ar putea să nu le mai crească părul, așa cum nu mai crește nici iarba. Tradiția populară mai spune că în această zi nu se spală, iar femeile însărcinate, dacă vor posti în această zi, vor avea parte de o naștere ușoară și de copii sănătoși.



Dacă de „Schimbarea la Față” vremea este însorită, toamna va fi una roditoare și îmbelșugată. Dacă plouă, toamna va fi mohorâtă. În unele localități, în biserici se face pomenirea morților, mai ales a eroilor căzuți pentru apărarea țării.