3 gânduri care te vor ajuta să ai o relație sănătoasă cu mâncarea: Sfaturile unui nutriționist

Tulburările de alimentație sunt reale și pot avea efecte dramatice asupra corpului și asupra stării emoționale.



Relatia pe care o avem cu mancarea nu defineste doar cum va arata trupul nostru de-a lungul vietii, ci si cum ne vom simti la nivel psihic. Tu ce simti cand te gandesti la hrana? O adori si de-abia astepti sa gusti din preparatele tale favorite, cu fiecare ocazie? O privesti ca pe o corvoada si spui mereu ca nu stii ce sa mai mananci pentru a arata bine si pentru a fi sanatoasa?



Daca esti anxioasa cand se apropie ora pranzului si te simti vinovata cand „trisezi” mancand o felie de tort, ai nevoie sa auzi cateva sfaturi ce te vor ajuta sa ai o relatie mai buna cu mancarea.



Cum poti sa construiesti o relatie sanatoasa cu mancarea:



1. Retine ca mancarea nu este o recompensa pentru un efort facut, ci un lucru pe care il meriti oricum



De cate ori te-ai gandit ca meriti un desert pentru ca ai facut cardio in aceeasi zi? De cate ori ti-ai spus ca meriti acea pizza pentru ca te-ai abtinut de la carbohidrati o saptamana intreaga?



Desi pare o gandire normala, acest mecanism de a transforma mancarea in recompensa este extrem de nociv. Pe termen lung, vei avea impresia ca nu esti demna de a consuma anumite preparate pana nu muncesti din greu pentru ele.

Acest lucru se traduce printr-o corvoada imensa si o goana epuizanta dupa „castigarea” unui banal desert.



De aceea, este esential sa retii ca mancarea este un lucru necesar supravieturii si bunei functionari a corpului, nicidecum ceva pentru care trebuie sa muncesti din greu.



2. Aminteste-ti ca nu toate persoanele pot urma acelasi stil alimentar pe termen lung



Daca prietena ta mananca vegan si se simte excelent, nu inseamna ca si tu trebuie sa faci acelasi lucru. In egala masura, daca acel influencer pe care il admiri abordeaza o dieta keto sau fara gluten, nu inseamna ca aceea este singura metoda de a arata si de a te simti bine.



Fiecare corp este diferit si are nevoi diferite. Din acest motiv, a te compara cu altcineva cand vine vorba de mancare este toxic. Da, este in regula daca mananci mai mult decat amica ta. Da, este OK daca simti nevoia sa mananci paste sau peste de cateva ori pe saptamana. Fa ceea ce iti dicteaza corpul, fara sa te simti vinovata si fara sa te compari cu altii!



3. Nu mai folosi termeni precum „trisare” sau „placere vinovata” cand te referi la mancare



Din aceeasi categorie fac parte si clean eating, cheat meal sau bad foods. Toti acesti termeni nu fac decat sa intareasca faptul ca mancarea este ceva pentru care ar trebui sa te simti vinovata.



Nu ai de ce sa trisezi daca ai o dieta echilibrata. Hrana nu este o „placere vinovata”, ci este o placere sa consumi hrana gustoasa. Asadar, scoate-ti din vocabular aceste cuvinte toxice si imbratiseaza fiecare fel de mancare, cu masura si cu bucurie!