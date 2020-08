Ce spun astrele azi, 18 august

Berbec

S-ar putea ca in ultima vreme sa va simtiti dependenti de cei din jur, iar acest lucru va poate opri progresul in viata personala, dar si cea profesionala. Incercati sa luati propriile decizii mai des si sa va asumati greselile; cu pasi marunti, veti reusi sa mergeti inainte cu mai mult curaj. Veti fi creativi in aceasta perioada, dar s-ar putea sa nu aveti parte de un scop pentru aceasta creativitate. Ar trebui sa gasiti un hobby sau o activitate care sa va faca placere si sa va stimuleze. Este posibil sa fiti predispusi durerilor de inima, asa ca nu amanati un consult la doctor; in special daca sunteti nevoiti sa depuneti efort in ciuda temperaturilor ridicate.



Taur

Astazi s-ar putea sa va bucurati de o suma de bani la care nu va asteptati; aceasta va fi elementul cheie in unul din planurile voastre personale. Daca doriti sa petreceti mai mult timp cu cei dragi, ar trebui sa organizati o iesire in oras sau chiar o calatorie in afara orasului in weekend. Daca va aratati spontani si dornici sa ii implicati pe cei din jur, acestia nu isi vor dori sa va refuze. Incercati sa discutati sincer chiar si la locul de munca, in special daca aveti o problema cu un coleg sau cu un proiect. Aunci cand ascundeti dificultatile prin care treceti, riscati sa afectati buna functionare a intregului sistem; insa, mai important, riscati sa suferiti de anxietate si stres.



Gemeni

Desi va doriti sa comunicati cat mai deschis cu cei dragi, uneori acest lucru poate fi dificil, uneori chiar imposibil. S-ar putea ca o persoana anume sa evite orice incercare a voastra de a va apropia, iar acest lucru ar putea duce la tensiune in relatiile voastre. Incercati sa va pastrati distanta pentru o perioada, pentru a determina daca problema tine de voi sau de un lucru personal. Astrele anunta o perioada foarte buna pentru cuplurile casatorite; s-ar putea sa aveti un motiv pentru a sarbatori in curand. Astazi ar trebui sa evitati restaurantele si alte locuri unde se serveste mancare, deoarece veti fi predispusi problemelor digestive.



Rac

S-ar putea ca in ultima vreme sa va lipseasca inspiratia; pur si simplu nu veti reusi sa va concentrati. Ar trebui sa va faceti timp in acest weekend pentru a schimba rutina cu care v-ati obisnuit. Incercati sa vizitati un muzeu sau cumparati bilete la o piesa de teatru; astfel de activitati culturale ar putea sa aduca putina inspiratie in viata voastra. Nu lasati problemele de la locul de munca sa va afecteze relatiile din familie, chiar daca acest lucru poate fi uneori dificil. S-ar putea sa aveti mici probleme de sanatate, ceea ce ar putea sa va determine sa va amanati toate planurile; acest lucru nu va fi necesar, deoarece nu suferiti de nimic grav.



Leu

Nu lasati ca o eventuala atmosfera negativa in relatia cu partenerul sa afecteze profund relatiile cu celelalte persoane dragi din jurul vostru. Atunci cand nu sunteti siguri de o decizie, tindeti sa ascundeti acest lucru si sa actionati dupa primul impuls. Ar trebui sa apelati la cineva de incredere pentru o a doua parere. Evitati site-urile cu multe reduceri sau alte oferte, deoarece veti fi tentati sa cheltuiti bani in aceasta perioada. Astrele prezic o perioada foarte buna pentru orice schimbare, in special in favoarea sanatatii voastre. S-ar putea sa aveti astazi probleme cu transportul in comun, asa ca evitati-l pe cat posibil.



Fecioara

Veti reusi sa va faceti remarcati in grupul de prieteni, precum si in alte grupuri sociale in care va place sa activati. S-ar putea ca in curand sa aveti motive pentru a sarbatori impreuna, insa nu lasati acest lucru sa va distraga de la responsabilitatile voastre. Ar trebui sa evitati discutiile despre certuri din trecut cu anumiti prieteni, deoarece s-ar putea sa aflati ca aveti o perspectiva diferita asupra modului in care s-au desfasurat lucrurile. Desi va doriti sa economisiti cat mai mult, acest lucru poate fi uneori imposibil; nu ar trebui sa va simtiti vinovati atunci cand investiti in lucruri de care aveti nevoie sau care va fac cu adevarat fericiti.



Balanta

Desi aveti parte de succes in cariera voastra, nu acelasi lucru poate fi spus despre viata personala. Astrele prezic o perioada de tensiune si vesti proaste in relatiile cu cei din jur; mai mult, s-ar putea sa aveti parte de o despartire sau cel putin o pauza. Este posibil ca o raceala sau alta afectiune usoara ce nu a fost tratata corect sa se intoarca, ceea ce va fi cel putin frustrant. S-ar putea sa auziti un zvon suparator despre o persoana cunoscuta, insa nu lasati acest lucru sa va influenteze pana cand nu este dovedit. Astazi veti reusi sa cheltuiti o suma mica din bugetul pentru acest weekend, ceea ce inseamna ca metoda voastra de a economisi da roade.



Scorpion

Astrele anunta o perioada buna pentru schimbari, chiar daca acestea presupun un risc. Cei dragi vor fi alaturi de voi, asa ca nu ar trebui sa va dati in laturi de la o provocare. S-ar putea sa auziti o veste buna de la cineva drag, iar acest lucru va va oferi o noua perspectiva asupra propriilor probleme. Este posibil ca un grup de alimente sau un aliment anume sa nu va priasca, deci veti fi predispusi reactiilor alergice. Incercati sa fiti intelegatori fata de copii, insa nu uitati ca acestia au nevoie de indrumare din partea voastra, nu doar de intelegere. Atata timp cat sunteti sinceri si deschisi, nu ar trebui sa existe probleme.



Sagetator

Evitati sa semnati contracte sau sa faceti investitii in aceasta perioada, mai ales daca se mai preconizeaza si unele cheltuieli ascunse. Se anunta schimbari pentru viata de cuplu, insa s-ar putea ca ritmul acestora sa fie prea rapid pentru voi. Incercati sa vorbiti cu partenerul daca sunteti ingrijorati de modul in care evolueaza relatia voastra. Astazi s-ar putea sa fiti contactati de catre un prieten cu o idee de afaceri. Inainte sa acceptati, ar trebui sa va ganditi daca puteti face diferenta dintre prietenul vostru si un potential partener de afaceri. Daca va doriti o doza de inspiratie, incercati sa schimbati felul in care va petreceti weekendul.



Capricorn

S-ar putea ca cineva drag sa va critice pentru modul in care abordati unele probleme, in special cele care tin de relatiile voastre mai mult sau mai putin personale. Acest lucru ar putea sa va determine sa va analizati comportamentul cu mai multa atentie. Nu subestimati pericolul temperaturilor ridicate! Veti fi predispusi starilor de greata si durerilor de cap, iar aceste lucruri pot fi inrautatite de vremea extrema de afara. Ar trebui sa fiti mai atenti la dieta voastra, deoarece s-ar putea sa observati ca ati dobandit un numar de obiceiuri nesanatoase. Este posibil sa fiti apelat de catre parinti sau o alta ruda, asa ca fiti cu ochii pe telefon.



Varsator

Astazi veti reusi sa ajungeti la o concluzie care va dadea batai de cap de mult timp. Daca v-ati pus in minte sa faceti o serie de investitii sau schimbari, ar trebui sa asteptati perioada reducerilor; astfel, bugetul vostru va avea mai putin de suferit. Desi nu va dati in laturi de la o discutie serioasa pe teme complicate, ar trebui sa evitati conflictele cu cei dragi; veti fi predispusi la certuri si momente tensionate. Chiar daca atmosfera de la locul de munca este una buna, este posibil sa simtiti ca nu sunteti pe deplin potriviti slujbei. Nu lasati aceste dubii sa va distraga atentia de la responsabilitati, insa ar trebui sa faceti o schimbare daca sunteti nefericiti.



Pesti

Veti reusi sa va apropiati de cineva drag in aceste zile, iar rasplata voastra va fi sinceritatea pe care aceasta persona o va arata fata de voi. Incercati sa comunicati deschis cu partenerul chiar si atunci cand aveti o problema mai delicata si veti observa cum neintelegerile dintre voi se imputineaza. S-ar putea sa observati o problema in bugetul vostru; chiar daca instinctul este sa dati vina pe altcineva, s-ar putea ca responsabilitatea sa va apartina voua in totalitate. Listele de cumparaturi pe care sa le respectati cu strictete, ar putea sa va ajute foarte mult. Ar trebui sa incercati sa va relaxati mai mult in timpul liber, deoarece stresul poate duce la probleme de sanatate.