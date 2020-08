Antibioticele sunt medicamente utilizate pentru prevenirea și tratarea infecțiilor bacteriene. Cu toate acestea, cei mai mulți oameni nu știu câte antibiotice intră în organismul lor chiar în fiecare zi și cum pot afecta acestea sănătatea lor.



Multe persoane iau antibiotice de la primul simptom al unei boli, pe lângă pesticidele și antibioticele regăsite în alimente. De asemenea, în unele surse de apă există antibiotice. Antibioticele sunt concepute pentru a ucide infecțiile, însă acestea nu pot face distincția între microbiomul bun și cel rău din organism, așa că încearcă să distrugă tot, lăsând sistemul imunitar compromis. S-a observat o creștere uriașă a bolilor autoimune, care pare să coincidă cu suprasolicitarea masivă a antibioticelor. Iată care sunt alternativele naturale la antibiotice!



Ce alternative naturale la antibiotice există?



Un consum exagerat de antibiotice provoacă și o rezistență la antibiotice, care este o amenințare din ce în ce mai gravă, deoarece infecțiile bacteriene devin din ce în ce mai greu de tratat, lucru care ar putea duce la deces. În 2015, agenții patogeni rezistenți la antibiotice au provocat estimativ peste 50.000 de decese în Europa și Statele Unite.

Același jurnal medical a concluzionat că utilizarea frecventă a antibioticelor afectează și lezează capacitatea organismului nostru de a distinge agenții patogeni de celulele normale și bacterii.



De ce ar trebui să utilizezi antibiotice naturale?



Cei mai mulți oameni nu știu că toate medicamentele sunt derivate din plante și create cu substanțe chimice, deci au efecte secundare. Multe plante au proprietăți antimicrobiene, antibacteriene și antifungice.