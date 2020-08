Tragedie în familia președintelui SUA. A murit fratele mai mic al lui Donald Trump

Robert Trump, fratele mai mic al președintelui Donald Trump, a murit sâmbătă seara la vârsta de 71 de ani, după ce fusese internat, vineri, într-un spital din New York, în stare gravă. Anunțul decesului a fost făcut chiar de șeful Casei Albe.



„Cu inima grea vă spun că minunatul meu frate, Robert, s-a stins în pace în această noapte. A fost nu numai fratele meu, a fost cel mai bun prieten al meu. Îmi va lipsi foarte mult, dar ne vom întâlni din nou. Amintirea sa va trăi în sufletul meu pentru totdeauna. Robert, te iubesc. Odihnește-te în pace”, a transmis președintele Donald Trump într-un comunicat.



Cu aproape trei ani mai mic decât președintele Trump, Robert a fost dezvoltator imobiliar și director executiv al Organizației Trump. A fost, de asemenea, un mare susținător al intrării fratelui său mai mare în cursa pentru Casa Albă, acum patru ani.



Vineri, Donald Trump își vizitase fratele în spital, nu a spus de ce suferă, dar a confirmat că este în stare gravă.



„Am un frate minunat, avem de mult timp o relație extraordinară, din prima zi. Asta a fost cu mult timp în urmă. Este în spital acum. Sper să se facă bine, dar se simte rău, trece prin momente grele acum”, a declarat președintele. Ulterior, a mers la un miting electoral și l-a evocat din nou pe Robert, vorbind despre el la trecut: „Vreau să aduc un omagiu unui tip cu adevărat valoros, pe care îl iubesc. V-a respectat”.



Robert Trump fusese spitalizat și în iunie, într-o unitate de terapie intensivă din New York, timp de mai bine de o săptămână.



El era cel mai mic dintre cei cinci copii pe care i-au avut Fred și Mary Anne Trump: Robert Trump, Donald Trump, Fred Trump Jr., Maryanne Trump Barry și Elizabeth Trump Grau.



Robert Trump se căsătorise în martie cu Ann Marie Pallan, potrivit New York Post. Divorțase de prima sa soție, Blaine, în 2007, după o căsnicie de 23 de ani.