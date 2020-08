Părinţii amână cumpărăturile pentru începutul noului an şcolar

Dacă mijlocul lunii august, în alţi ani, era perioada în care se da start cumpărăturilor pentru noul an şcolar, în acest an situaţia este total diferită. Nici vânzătorii din pieţe nu se prea grăbesc să-şi expună marfa, dar nici părinţii elevilor nu-şi fac griji prea mari că nu vor avea cu ce să-şi trimită odraslele la şcoală. De vină este pandemia şi nesiguranţa că lecţiile vor fi reluate de la 1 septembrie, în regim obişnuit, relatează Mesager.



În Piaţa centrală din capitală tarabele cu rechizite şcolare pot fi numărate pe degete, iar puţinii vânzatorii pe care i-am găsit s-au plâns că nici nu prea au cumpărători.



„Anul acesta este mai slab vânzările, strictul necesar, caiete, pixuri şi creioane simple, în rest pe parcurs dacă se începe şcoala mai cumpără, dar dacă e online nu chiar. Faţă de anul trecut vin doi, trei, patru cel mult”;

„Până la pandemie a fost o situaţie mai bună, după pandemie este o situaţie mai rea, deoarece oamnei sunt nehotărâţi, alţi lasă pe ultimile zile, alţii cumpără strictul necesar, alţi mai au rezerve de anul trecut”, spun vânzătorii.



Chiar dacă nu au siguranţa că şcoala va începe la 1 septembrie în regim obişnuit, părinţii spun că oricum rechizitele sunt o cumpărătură necesară, pe care trebuie să o facă din timp.



„Am cumpărat tot, numai ghiozdanele sunt de anul trecut pentru că sunt păstrate şi rechizite şcolare absolut tot, oricum dacă nu o sa fie şcoloala o să înveţe online şi oricum au nevoie de caiete, tocuri”;



„Ne străduim să cumpărăm mai devreme, pentru că şi mai ieftin este, mai devreme”;

„Mergem în clasa întâi, am cumpărat ghiozdanul, încălţămintea, pe parcurs mai cumpăram ceva, mai facem următoarele cumpărături. Rechizite nu le-am cupărat, urmează să le cumpărăm aproape de întâi septembrie”, spun părinţii.



La începutul acestei săptămâni, primăria capitalei a anunţat că examinează necesitatea identificării unui spaţiu deschis pentru un târg şcolar, pentru a-i ţine pe oameni mai departe de îmbulzeala din magazine.