The Brussels Times: Reprezentantul UE în Moldova discreditează Uniunea Europeană

Declarațiile recente ale reprezentantului UE la Chișinău, Peter Michalko, referitoare la liderul Partidului „ȘOR”, deputatul Ilan Șor, care au provocat și un scandal diplomatic sunt dur criticate de presa internațională, care le califică drept jignitoare pentru un stat independent, scrie publicația străină The Brussels Times. În plus, este menționat faptul că acestea dau dovadă de lipsă de viziune clară a UE față de țări ca Republica Moldova, mai ales că Bruxelles-ul a dat-o deja de mai multe ori în bară și a sprijinit regime corupte.



Declarațiile lui Peter Michalko sunt lipsite de respect față de cetățenii și instituțiile unui stat independent, notează sursa citată. „Principiul de bază al oricăror relații, inclusiv internaționale este respectul. Declarațiile ambasadorului au fost percepute ca o lecție arogantă dată. Este cu atât mai grav, cu cât el reprezintă o comunitate internațională mare și bogată, bazată pe valorile umane universale”, potrivit The Brussels Times.



În același timp, autorul califică drept straniu faptul că Peter Michalko nu a vorbit nimic despre eliberarea fostului premier Vlad Filat, sau a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, atunci când a formulat pretenții față de justiția moldovenească. În plus, se menționează că europenii nu s-au obosit să-și exprime regretul pentru că în renumita spălătorie rusească „laundromat”, al cărei arhitect a fost Platon, au fost implicate bănci europene.



De asemenea, autorul, care pare să cunoască bine realitățile din Moldova, amintește că declarațiile lui Michalko sunt pe aceeași lungime de undă cu cele ale ministrului Justiției Fadei Nagacevschi, „omul care distruge cu succes reforma justiției plătită din banii contribuabililor europeni”. De asemenea, se face referire la ultimele numiri în sectorul justiției de magistrați corupți și implicați în dosare politice de relevanță și care ar urma să joace un anumit rol în contextul alegerilor prezidențiale din toamnă.



În același timp, autorul sugerează că declarațiile lui Michalko demonstrează lipsă de viziune. Pe de o parte acesta se plânge că moldovenii mai sunt rusofili, chiar dacă UE finanțează mai multe proiecte, pe de altă parte, îl atacă pe cel mai aprig critic al lui Igor Dodon și liderului singurului partid parlamentar care nu a făcut coaliție cu socialiștii.



„Ce interes ar avea delegatul UE să-l atace pe unul din cei mai puternici și eficienți oponenți ai lui Dodon? A fost o pură întâmplare că din toate eșecurile justiției moldovenești l-a ales anume pe acesta? Este important de înțeles dacă aceste declarații ale reprezentantului UE au fost întâmplătoare, sau, din anumite motive, neclare deocamdată, a jucat de partea lui Dodon. În caz contrar, politica UE în ceea ce privește Parteneriatul Estic, deja lipsită de respect, riscă să se transforme într-o nouă schemă de corupție”, concluzionează publicația The Brussels Times.