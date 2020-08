De Ziua Independenței va fi inaugurat gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău

Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău urmează să fie inaugurat pe 27 august, când este marcată Ziua Independenței Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu în debutul ședinței Cabinetului de miniștri de astăzi, menționând că a remis în adresa premierului român, Ludovic Orban, o invitație de a participa la acest eveniment.



„La 27 august este Ziua Independenței și vreau să vă spun că, în acest an, avem un motiv suplimentar de bucurie, pentru că în preajma sărbătorii a fost dat în exploatare un obiectiv al infrastructurii energetice a țării, care va consolida foarte mult independența statului nostru și este vorba despre gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Este un proiect care a fost construit și are obiectivul principal de a spori securitatea energetică a Republicii Moldova, deci, și de a-i consolida independența statului nostru”, a spus Chicu.



Astfel, Ion Chicu a adus sincere mulțumiri României pentru contribuția și aportul adus în realizarea acestui proiect, cu o importanță majoră pentru securitatea energetică a țării noastre. „Vreau să aduc mulțumiri României, Guvernului României, poporului român, pentru suportul masiv pe care l-am avut în implementarea acestui proiect. Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău înseamnă mai multă securitate pentru Republica Moldova, o alternativă reală pentru aprovizionarea cu gaze naturale a țării noastre în diferite circumstanțe. Din păcate, în ultimii 10-15 ani au fost situații când securitatea energetică, în cazul de față aprovizionarea cu gaze naturale, a fost sub mare risc. De aceea, acest gazoduct poate servi pe viitor ca o soluție în situații dificile când traseele tradiționale de aprovizionare a Republicii Moldova cu gaze naturale întâmpină unele probleme”, a mai adăugat Ion Chicu.



Prim-ministrul moldovean a anunțat că la darea în exploatare a gazoductului îl va invita pe premierul României să participe la ceremonia oficială. „Fiindcă 27 august este mare sărbătoare la noi, un asemenea obiectiv merită un eveniment frumos de dare în exploatare, de lansare, și cu această ocazie vreau să vă anunț că am lansat în adresa prim-ministrului României, Ludovic Orban, o invitație de a participa la acest eveniment pentru a-i da acea importanță națională”, a conchis Chicu.



Amintim că, la 7 august, premierul României, Ludovic Orban, a anunțat că s-au finalizat lucrările de construcție a gazoductul Ungheni – Chișinău.